Sheinbaum habla de la desaparición de dos artistas colombianos en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las autoridades ya trabajan en la búsqueda de los artistas colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayuda para su localización tras el reporte de desaparición en México.

En su conferencia mañanera de este lunes, Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya entró en contacto directo con autoridades de Colombia.

"De inmediato, la Fiscalía General de la República tomó conocimiento. Hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora como decía el presidente de Colombia", mencionó Sheinbaum.

"La Cancillería está en contacto, no he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones, ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas; la denuncia desaparición, y pues la investigación sobre el caso", comentó la Mandataria.

Gustavo Petro solicitó este domingo a Sheinbaum lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.

"Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los Estados Unidos que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente. Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón", escribió el mandatario colombiano en redes sociales.

