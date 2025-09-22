Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Quiénes reciben el aguinaldo por adelantado?

El aguinaldo suele convertirse en uno de los temas más relevantes conforme se acerca el cierre del año, pues representa un respiro económico para millones de personas en México, dado que su entrega es obligatoria. No obstante, algunos lo reciben de manera anticipada, como es el caso de las personas beneficiarias de la Pensión IMSS e ISSSTE.

Cuándo adelantan el aguinaldo a los pensionados de ISSSTE y cuánto reciben

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la Pensión IMSS e ISSSTE, el aguinaldo llega para los beneficiarios de diferentes maneras.

El calendario de pagos de la Pensión ISSSTE indica que la primera parte del aguinaldo se entregará en 2025 durante la primera quincena de noviembre, aunque todavía no se dan a conocer las fechas oficiales. Este depósito adicional se suma al pago regular de la pensión y corresponde a 40 días de salario , tal como lo establece la normatividad vigente; la pensión de noviembre, sin embargo, se paga a finales de octubre.

Por otro lado, el pago de la segunda parte ocurrirá en la primera quincena de enero de 2026.

Cuándo reciben por adelantado el aguinaldo los pensionados del IMSS y cuánto les pagan

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los beneficiados con el aguinaldo anticipado son los pensionados por cesantía en edad avanzada o vejez, siempre y cuando estén bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, vigente hasta el 30 de junio de 1997. Para ellos, el aguinaldo corresponde a una mensualidad de la pensión y se deposita también en noviembre.

¿Adelantan el aguinaldo a los trabajadores en activo?

Quienes trabajan de manera activa y están dados de alta en el IMSS, deben esperar al mes de diciembre para recibir esta prestación. La LFT establece que el último día para que los patrones entreguen el aguinaldo es el 20 de diciembre, aunque muchas empresas suelen adelantar el pago algunos días antes para que los empleados puedan planear sus gastos de fin de año.

Entonces, tanto pensionados del ISSSTE como del IMSS, así como los trabajadores en activo, deben estar atentos a las fechas establecidas para el depósito de su aguinaldo, un dinero extra que representa un apoyo importante en la economía familiar en vísperas de las celebraciones decembrinas.

