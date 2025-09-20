El frío se aproxima y, con ello, el desarrollo de enfermedades respiratorias, como la influenza. Por esta razón, es importante aplicarse la vacuna y esta es la mejor época del año para hacerlo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan la vacunación anual contra la influenza (gripe) para todas las personas a partir de los 6 meses de edad . Las mujeres embarazadas deben vacunarse contra la influenza durante cada embarazo. La vacunas contra la influenza que se dan durante el embarazo ayudan a proteger tanto a la madre como al bebé de esta enfermedad.

De acuerdo a información de los CDC, el mejor momento para aplicarse la vacuna contra la influenza (gripe) es septiembre y octubre , justo antes de pico de la enfermedad; aunque el biológico seguirá siendo beneficioso si se aplica después, durante noviembre y diciembre. Para la mayoría de las personas solamente se necesita una dosis durante la temporada.

¿Y los niños, cuándo deberían ser vacunados contra la influenza?

Los médicos recomiendan que vacune a su hijo contra la influenza todos los años en el otoño, a partir de los 6 meses de edad. Algunos niños de 6 meses a 8 años pueden necesitar 2 dosis para que obtengan la mejor protección.

Los CDC recomiendan vacunarse contra la influenza a más tardar a fines de octubre , antes de que esta enfermedad empiece a propagarse en su comunidad. Vacunarse más tarde, sin embargo, puede aún ser beneficioso, y la vacunación debería continuar ofreciéndose a lo largo de toda la temporada de influenza, incluso en enero o después.

Los niños de 6 meses a 8 años de edad que se estén vacunando contra la influenza por primera vez, o que previamente hayan recibido una sola dosis de esta vacuna, deben recibir dos dosis. La primera dosis debe administrarse tan pronto como esté disponible la vacuna.

Si su hijo recibió previamente dos dosis de la vacuna contra la influenza (en cualquier momento), solo necesita una dosis esta temporada.

Con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos

OA