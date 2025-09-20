Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si comes chile todos los días

Desayunar por la mañana un plato de menudo o de birria con chile, comer por la tarde un guiso de carne con chiles de lata, y a la cena, un buen vasito de esquites con salsa Valentina, crema y queso. Además de que esta mezcla es una bomba de sabor, está llena de picante, ¿sorpresa? Cuando se vive en México, el chile siempre es parte de la cotidianidad.

De acuerdo con historiadores de la Academia Mexicana de Ciencias, el chile es un fruto nativo de México. Evidencias arqueológicas han permitido dilucidar que el chile fue cultivado desde el año 7000 al 2555 a. C. en las regiones de Tehuacán, Puebla, y en Ocampo, Tamaulipas.

Sencillamente, es impensable considerar un guiso sin su buena salsita martajada, o sin su chile de árbol en aceite. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se consume a diario?

Según información Harvard Health, las personas que comen picante casi todos los días tienen un 14% más de probabilidades de extender su umbral de vida a diferencia de quienes lo consumen esporádicamente.

Los análisis indican que se registra una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y ciertos tipos de cáncer entre los consumidores frecuentes. Sin embargo, tales resultados no son autoconclusivos y precisan de más investigación.

¿Cuáles son los beneficios de consumir chile?

Según datos de la página alemana Chili-Saucen, la capsaicina, compuesto activo del chile, tiene efectos beneficiosos sobre la salud, especialmente en la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Este efecto la convierte en un aliado importante para prevenir la diabetes tipo 2, así como para personas que padecen síndrome metabólico.

Además, su consumo habitual puede tener un impacto positivo en los niveles de colesterol, ayudando a disminuir el colesterol LDL o "malo", lo que contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Por otro lado, el chile también favorece el sistema inmunológico y la salud del hígado. Gracias a su contenido de vitamina C, hierro y antioxidantes, fortalece las defensas del organismo, mientras que la capsaicina, por sus propiedades antiinflamatorias, puede proteger y mejorar la función hepática. Incluso se ha observado que podría contribuir a mantener un equilibrio saludable en la flora intestinal, lo que apoya la buena digestión y el bienestar general.

Finalmente, los chiles también se han utilizado por sus efectos analgésicos. La capsaicina ayuda a reducir la percepción del dolor al actuar sobre los receptores nerviosos, disminuyendo la liberación de sustancia P , un neurotransmisor que transmite las señales de dolor al cerebro.

Con información de Academia Mexicana de Ciencias, Harvard Health y Chili-Saucen.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

