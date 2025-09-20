Pensión del Bienestar: Así puedes tramitar un Certificado de Discapacidad

En México, las personas con alguna condición que limite su funcionalidad pueden solicitar un documento oficial que respalde su situación. Este se conoce como Constancia de Discapacidad y Funcionalidad, y es fundamental para acceder a servicios de salud, la Pensión para Personas con Discapacidad del Gobierno de México, apoyos económicos y programas sociales destinados a personas con discapacidad.

Este certificado es expedido por instituciones del sector público de salud, únicamente después de una valoración médica integral que incluye entrevista, revisión de documentos y una exploración física por parte de especialistas. Una vez completado este proceso, el documento es firmado tanto por el médico tratante como por el director del centro de salud correspondiente.

La gestión se realiza a través de la Ventanilla Única de Discapacidad (VUD), una plataforma digital que permite agilizar el trámite y centralizar la información en todo el país.

Aunque la constancia puede tener vigencia permanente, en casos donde la discapacidad no es definitiva, se establece un plazo según el diagnóstico del médico. Su propósito es permitir al titular comprobar su condición ante diversas instituciones para obtener beneficios específicos, tales como:

Inscribirse en programas sociales especiales.

Solicitar pensiones o apoyos económicos por discapacidad.

Acceder a servicios médicos prioritarios o especializados.

Documentos requeridos para solicitar la Constancia de Discapacidad

El proceso es completamente gratuito y presencial, y debes llevar tanto original como copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.)

Comprobante de domicilio reciente

Acta de nacimiento

Estado de cuenta bancario

Documento que acredite representación legal, si aplica

Resumen clínico o dictamen médico oficial, expedido por un especialista del sistema público de salud

Generalmente, el certificado se entrega el mismo día en que finaliza la evaluación médica.

