Es tiempo de que López Obrador se haga cargo de su Gobierno: Calderón

El ex presidente de México Felipe Calderón (2006-2012) dijo este jueves que las elecciones de 2006 las ganó "con limpieza" luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo acusara de "hundir" al país en una crisis de violencia tras "el fraude electoral".

"Es una especie de complejo que lo ha acompañado (a López Obrador) una buena parte de su vida pero eso no es cierto. Yo gané la presidencia limpiamente, por un margen muy estrecho, pero con limpieza", declaró Calderón en una entrevista con Radio Fórmula.

Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), ganó los comicios del 2 de julio de 2006 con el 35.91 % de los votos frente al 35.29 % que obtuvo López Obrador, es decir una diferencia de 243 mil 934 votos (0.62 por ciento).

En aquel tiempo, López Obrador impugnó los resultados y denunció irregularidades en 9 % de las poco más de 109 mil casillas instaladas.

El presidente @lopezobrador_ dice que hubo fraude en 2006. Con todo respeto, eso es falso. A pesar de que sus propios datos mostraban que yo había ganado (su conteo rápido), lo ocultó y falsamente dijo que ganaba por 500,000 votos. Escuchen a su encuestadora, Ana C Covarrubias: pic.twitter.com/ASX4duFlC0 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 1, 2019

"Después de tantos años, (López Obrador) no ha mostrado una sola evidencia sólida que respalde sus afirmaciones y no hubo tal fraude", afirmó Calderón.

Este jueves, en su conferencia de prensa, López Obrador aseguró que la "primera decisión" de Calderón como presidente fue "declarar la guerra" al narcotráfico y lo hizo "sin tener elementos y sin saber el porqué".

"Fue a pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero y desató esta violencia que todavía se padece. Los muertos y las fosas clandestinas son por el fraude de 2006", dijo el Presidente.

Recordó que Calderón optó por combatir militarmente a los cárteles del narcotráfico en una guerra que, según se calcula, ha causado cerca de 200 mil muertos en el país y más de 40 mil desaparecidos.

"No existe tal declaratoria de guerra al narcotráfico. El Presidente está enfrentando un problema de seguridad semejante al que yo enfrenté, y el origen de la violencia en México no es la acción de mi Gobierno de enfrentar a los criminales (...) es la disputa del control territorial del crimen organizado lo que ha generado los homicidios y la violencia", añadió.

El ex presidente le sugirió "respetuosamente" a López Obrador que "ya se haga responsable de su Gobierno". "Y si le sirve echarme la culpa de todo lo que le pasa, que me utilice, no tengo problema. Si le sirve al país echarme la culpa a mí, adelante", agregó.

