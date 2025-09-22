El mensaje de Fernando Gago previo a su duelo contra Chivas

Fernando Gago es el actual director técnico de Necaxa, y su equipo se enfrentará el día de mañana a las Chivas Rayadas de Guadalajara, escuadra con la que el argentino tiene un pasado incómodo que lo podría atormentar durante el juego.

Gago fungió como director técnico del Rebaño Sagrado desde enero de 2024, pero ese mismo año, en octubre, en medio del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, fue tentado por la idea de dirigir a Boca Juniors en su país de origen, por lo que abandonó a los mexicanos sin más.

Sin embargo, su gestión frente al equipo de Argentina fue un fracaso, por lo que a penas medio año después fue despedido. Ante esta situación, Gago decidió regresar a la Liga MX, pero esta vez con los Rayos del Necaxa .

Debido a esta historia entre el club rojiblanco, su afición y el argentino, el encuentro del día de mañana podría tornarse bastante incómodo, pues la "huella de abandono" sigue fresca.

Fernando Gago habla de su regreso a Chivas

Debido a este panorama, los medios deportivos le han cuestionado al entrenador de los Rayos cómo es para él volver a tierras tapatías con esta historia en común. Gago declaró que ya se mentaliza a que tendrá una mala recepción por parte de la afición rojiblanca. Además, aseguró que su regreso a Guadalajara no será el protagonista de esta jornada doble, sino el enfrentamiento entre ambos equipos.

" Creo que el partido es más importante de lo que yo significo para este partido. Independientemente de lo que yo haya vivido, que lo disfruté muchísimo en Guadalajara, lo disfruté muchísimo todo el proceso del club, acá lo importante es el partido que vamos a jugar y eso es en lo que nos vamos a enfocar ", aseguró Gago.

