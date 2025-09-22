Puebla vs Pachuca se jugará este martes como parte de la Jornada 10 (J10) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en un partido que confronta a dos equipos en crisis. Aquí te contamos el horario, los canales de transmisión y cómo seguir EN VIVO este duelo.

Horario del Puebla vs Pachuca, Liga MX Apertura 2025

El partido de la J10 se disputará este martes 23 de septiembre de 2025 en la ciudad de Puebla. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el Puebla vs Pachuca

La transmisión del encuentro estará disponible a través de televisión por streaming, como ha ocurrido en algunos de los partidos de la Liga MX en esta temporada. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de ambos equipos.

Cómo llegan Puebla y Pachuca a la Jornada 10

Puebla está no solo en el sótano de la Tabla General, sino también en la de cociente. Sin rumbo ni dirección, la Franja está viviendo la peor crisis en torneos recientes, aun considerando que en el anterior solo sumó nueve puntos. En el actual certamen, solo tiene 4 unidades de 27 disputadas.

Su más reciente fracaso frente a Necaxa por la mínima diferencia está clavando cualquier esperanza de llegar a la Liguilla como en temporadas anteriores. Con tres derrotas consecutivas, todo parece indicar que los angelinos podrían sumar su cuarto fracaso al hilo cuando reciba a los Tuzos en el inicio de la jornada doble del futbol mexicano.

Por su parte, Pachuca protagonizó una de las sorpresas de la pasada J9 luego de caer 0-2 con el Querétaro, el penúltimo equipo del Apertura 2025.

Con 13 puntos, resultado de cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, los dirigidos por Jaime Lozano también acumulan su tercera derrota consecutiva y ya hay voces que exigen su salida del banquillo.

La ocasión más reciente que estos equipos se enfrentaron fue en la J6 del Clausura 2025, cuando Pachuca se impuso 2-1 en casa.

La cita será este martes 23 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, un recinto que desde hace mucho tiempo ha dejado de ser un factor que favorezca a los locales, pues no ganan en casa desde la J3 cuando sorprendieron a un débil Santos 1-0.

Fecha: Martes 23 de septiembre

Martes 23 de septiembre Hora: 19:00 horas

19:00 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: Caliente TV

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

