Chivas vs Necaxa forma parte de la agenda de partidos de este martes en la Jornada 10 (J10) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un duelo que confronta a dos equipos irregulares en el certamen.

Horario del Chivas vs Necaxa, Liga MX Apertura 2025

El partido de la J10 se disputará este martes 23 de septiembre en Guadalajara, y está programado para las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el Chivas vs Necaxa

La transmisión del encuentro estará disponible a través de televisión por streaming, como ha ocurrido con todos los partidos de local del Rebaño desde el pasado torneo. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de ambos equipos y a través de EL INFORMADOR.

Cómo llegan Chivas y Necaxa a la J10

Chivas no la está pasando bien en este Apertura 2025. El equipo rojiblanco perecía que, luego de vencer al América en el Clásico Nacional, las cosas cambiarán para bien, pero los resultados no han mejorado.

Apenas a media semana empataron sin tantos ante los Tigres en juego reprogramado de la J1, y el fin de semana Toluca paso por encima de ellos con un contundente 3-0.

Chivas, dirigido por Gabriel Milito, tendrá una oportunidad más de enderezar el barco cuando reciban en casa al Necaxa, equipo que dirige Fernando Gago, un técnico que no dejó un grato recuerdo en los tapatíos.

Guadalajara únicamente tiene 2 victorias en los que va del certamen y dos empates, números que lo tienen con 8 puntos y en el lugar 12 en la Tabla General.

Necaxa y Gago, por otra parte, pudieron respirar el fin de semana gracias a su victoria de 1-0 ante Puebla, con lo que quieren mostrar una cara distinta ante el Rebaño.

Los Rayos suman 9 unidades (2 victorias, 3 empates, 4 derrotas) y por el momento se ubican en la posición 11 de la clasificación.

El último partido dentro de la Liga MX fue la campaña pasada, donde el resultado favoreció a Necaxa por 3-2, pero el juego se realizó en Aguascalientes.

Chivas vs Necaxa EN VIVO: Dónde ver el partido de la J10 Apertura 2025

La cita será este martes 23 de septiembre en el Estadio AKRON, en Guadalajara, Jalisco. Chivas tendrá la ventaja de buscar romper la mala racha cuando tenga el respaldo de su afición.

Fecha: Martes 23 de septiembre

Martes 23 de septiembre Hora: 19:07 horas

19:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

