Hoy lunes 22 de septiembre comienza la última semana de los pagos para los diferentes programas sociales, entre ellos los correspondientes a la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre y octubre.

Este depósito se trata del quinto pago del año.

Los pagos a las tarjetas del Bienestar, terminarán ya este próximo 25 de septiembre, por lo que miles de personas se preguntan quiénes podrán retirar su dinero en estos últimos días.

¿Qué letra recibe su depósito mañana martes 23 de septiembre?

Según el Calendario Oficial de la Secretaría de Bienestar, mañana 23 de septiembre llegará el pago para quienes inicien su apellido con la letra "S".

Programas que recibirán su depósito

Los programas "Pensión Adultos Mayores", "Pensión Mujeres Bienestar", "Pensión Personas con Discapacidad" y "Programa Madres Trabajadoras" son los que recibirán depósito.

Montos de depósito

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6,200 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos.

Programa hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

