Engañaron a Iglesia, dice arzobispo sobre video de "Niña bien"

"Hicieron un engaño", afirmó el arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, al referirse sobre el video titulado "La niña bien invita a votar por ya sabes quién", el cual fue grabado en la capilla de San Sebastián, delegación Benito Juárez de la Ciudad de México.

Al término de un recorrido por el Hospital Infantil Federico Gómez, Aguiar Retes dijo que al interior de la Iglesia no se impondrán sanciones por la grabación de este video, debido a que se trató de un "engaño", por lo que las autoridades electorales determinarán la aplicación de sanciones.

"Las autoridades correspondientes son las que tienen que intervenir, hicieron ese engaño, con algo que no debieron hacer, estamos en un proceso electoral, las autoridades electorales tendrán que intervenir, nosotros dimos todos los datos que ellos juzguen. No, no habrá sanción al interior, porque fue a través de un engaño", aseguró.

La Arquidiócesis de México, añadió, ha proporcionado todos los elementos a las instancias electorales para la investigación de este video, con lo que valorarán si amerita alguna sanción.

"Nosotros ya hicimos lo que era nuestra obligación, dar los datos de lo que pasó y las instancias tendrán que intervenir, nosotros no tenemos ninguna necesidad de valorar sino las autoridades", enfatizó.

El pasado 18 de marzo circuló en redes sociales un video musical, en el que su protagonista promoviera el voto a favor de "ya sabes quién" en tono de reggaetón.

Almudena Ortiz Monasterio, quien se hace llamar "Niña Bien", protagoniza el video musical de reggaetón en el que aparece bailando en una iglesia, el gimnasio y la calle llamando a votar por "Ya sabes quién". Ante esto, fray Edgar Vega Castañares, responsable de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, a la cual está adscrita la capilla de San Sebastián de Xoco, aseguró que el video se grabó sin su autorización.

Que fue la mayordomía quien otorgó el permiso a cambio de 15 mil pesos; dijo que las personas que filmaron no presentaron sus credenciales, ni se presentaron formalmente como productora, ni como partido, ni como estudiantes.

A una semana de iniciar las campañas, Aguiar Retes reiteró su llamado a los actores políticos para que presenten propuestas sobre cómo resolver los problemas del país.

"Es importantísimo que la campaña electoral que iniciará en una semana sea de propuestas, de cómo quieren resolver los problemas de la sociedad estoy totalmente de acuerdo que todos los que representamos una institución inspiremos a los candidatos que hagan ese esfuerzo de darnos a conocer cómo piensan gobernar, en qué áreas van a indagar para facilitar la solución de los problemas", expresó.

Durante su visita por el Hospital Infantil, Aguiar Retes visitó a pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, así como a los que tienen insuficiencia renal; aseguró que quienes tienen un problema a una edad temprana, particularmente físico, "Dios los hace más fuertes en su espíritu porque se asemejan más a Jesús".

JA