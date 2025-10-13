Si recientemente te registraste para recibir la Pensión Mujeres Bienestar y estás por recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar, es normal preguntarse si hay que activarla antes de comenzar a recibir los depósitos. La respuesta es no: esta tarjeta ya viene activa al momento de su entrega, por lo que no necesitas hacer ningún trámite adicional para usarla.

Entre el 8 de octubre y el 7 de noviembre de 2025, más de dos millones de mujeres de entre 60 y 64 años que completaron su inscripción en agosto recibirán su tarjeta. Esta se entrega en un sobre cerrado, pero no te preocupes: ya está lista para usarse y los apoyos económicos comenzarán a reflejarse conforme al calendario de pagos que dará a conocer la Secretaría del Bienestar.

Cada depósito es de tres mil pesos y se realiza de forma bimestral , según la primera letra del primer apellido de cada beneficiaria.

¿Cómo sabrás cuándo recoger tu tarjeta?

La Secretaría del Bienestar enviará un mensaje de texto (SMS) al número de celular que registraste durante el proceso de inscripción. En ese mensaje se indicará la fecha, lugar y hora exacta para acudir por tu tarjeta.

También puedes consultar esa información en línea, ingresando tu CURP en la página oficial de la Secretaría del Bienestar.

¿Qué documentos debes llevar?

El día de tu cita, presenta:

Tu identificación oficial (original y copia)

El Talón Morado que te dieron cuando hiciste el registro

Durante la entrega, se te tomará una fotografía para confirmar que recibiste el documento.

¿Dónde consultar tu saldo?

Una vez con tu tarjeta, podrás revisar el saldo:

En la app del Banco del Bienestar

O en cualquiera de sus cajeros automáticos

