Sheinbaum reconoce desesperación tras las inundaciones: Se requiere mucho apoyo del gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha movilizado personalmente ante la emergencia provocada por las fuertes lluvias e inundaciones que han golpeado a cinco estados del país, dejando hasta el momento 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas, además de alrededor de 100 mil viviendas afectadas. La mandataria señaló que no existían condiciones meteorológicas que permitieran prever la magnitud del desastre.

“Lo primero es atender, es nuestra obligación, y estamos reforzando la atención”, declaró Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina al ser cuestionada sobre su reacción ante la gravedad de la situación.

"Evidentemente, cuando uno tiene una vivienda que está llena de lodo hay una desesperación muy grande, y no alcanzan las manos de la familia para poder limpiar y se requiere mucho apoyo del gobierno. Y eso es justamente lo que estamos reforzando", añadió.

Luego un fin de semana donde visitó Huauchinango (Puebla) y Poza Rica (Veracruz) para conocer de primera mano la magnitud de la tragedia, la mandataria advirtió que este mismo lunes visitará localidades afectadas en los estados de Hidalgo y Querétaro.

Anunció, además, que sostendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda para ver el temas de los recursos.

Durante el fin de semana, Sheinaum se subió aeronaves militares para llegar hasta los lugares afectados por las lluvias, se metió a los albergues, escuchó las demandas y aceptó los reclamos de los habitantes, y también prometió apoyo a los damnificados.

El Gobierno de México reportó este lunes 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas, tras las fuertes lluvias que azotaron a cinco estados del centro del país entre el 6 y 9 de octubre, dejando miles de damnificados y graves afectaciones en viviendas, negocios e infraestructura en 111 municipios.

YC