SAT: ¿Por qué habrá marcha de trabajadores este 14 de octubre?

A través de un comunicado oficial publicado el pasado 1 de octubre, los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) convocaron a una protesta laboral como respuesta a la negativa del Gobierno de México de aplicar el aumento salarial correspondiente al presente año.

De acuerdo con el documento, la manifestación tendrá lugar el próximo martes 14 de octubre, iniciando a las 8:00 horas, y consistirá en una protesta de brazos caídos , es decir, los trabajadores acudirán a sus lugares de trabajo pero no realizarán sus actividades laborales habituales.

Te puede interesar: Despliegan operativo tras bloqueos en Chiapas

Asimismo, en señal de inconformidad, todos los manifestantes portarán ropa de color rojo o negro.

Según se detalla en el comunicado, el movimiento surge a raíz del incumplimiento por parte del Gobierno Federal y del SAT del acuerdo de aumento salarial aprobado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para este año.

El Diario Oficial de la Federación publicó en 2024 la resolución del Consejo de Representantes de la Conasami, que establece un aumento del 12% al salario mínimo en México, lo que elevó el salario diario general a 278.80 pesos, vigente a partir del 1 de enero de 2025.

No obstante, el personal adscrito al SAT, incluidos abogados, analistas, auxiliares, enlaces y trabajadores de confianza, denunciaron no haber recibido dicho ajuste, situación que ha generado gran inconformidad.

El personal del organismo público también destacó la incertidumbre que esta situación genera, ya que con la creciente inflación se vuelve cada vez más difícil subsistir con el salario nominal.

Además, expusieron la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien, según lo expresado en sus conferencias matutinas, ha asegurado que durante 2025 no se aplicarán aumentos a los servidores públicos federales.

Los organizadores de la movilización reiteraron su invitación a sumarse a la protesta laboral, luego de que el pasado viernes 10 de octubre se confirmara, mediante una cuenta en la red social X, que no habrá aumento salarial para el personal del SAT este año.

Sumado a ello, instaron a los jefes, administradores generales, centrales y de diversas unidades del SAT a solidarizarse con su personal , atender sus demandas laborales, mejorar las condiciones físicas de los inmuebles y del mobiliario, y aplicar las políticas de ética e integridad promovidas por la institución.

“La verdadera justicia laboral se logra cuando cada trabajador exige respeto y condiciones dignas”, concluyeron en su comunicado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP