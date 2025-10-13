Este martes 14 de octubre, las Selecciones de México y Colombia se enfrentarán en un duelo amistoso de cara al Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá organizado por la Federación Internacional de Futbol (FIFA). Las Selecciones tienen cita confirmada en punto de las 20:30 horas en el Estadio AKRON en el municipio de Zapopan, Jalisco.

El Tri se presenta en este duelo como el rival obligado a redimirse después de la aplastante derrota el pasado 11 de octubre contra la Selección de Colombia, donde la escuadra azteca, liderada por Javier Aguirre , sucumbió 0-4.

Tras este último fracaso para el “Vasco”, periodistas y comentaristas del medio deportivo advirtieron que el Tri está viviendo uno de sus momentos menos destacados en la historia del futbol mexicano.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Las y los aficionados podrán adquirir los boletos para este partido amistoso en taquillas del Estadio AKRON o en línea a través de la página oficial de Boletomóvil.

Considera la ubicación de los asientos para la compra de tus boletos. ¡No te pierdas este importante evento deportivo organizado por la FIFA! ESPECIAL / Boletomóvil

A continuación te compartimos el costo de los boletos:

Cabecera superior sur: 850 pesos

Cabecera superior norte: 850 pesos

Lateral superior poniente: 990 pesos

Lateral superior oriente: 990 pesos

Cabecera inferior sur: Mil 600 pesos

Cabecera inferior norte: Mil 600 pesos

Lateral inferior poniente: Mil 950 pesos

Lateral inferior oriente: Mil 950 pesos

Premier oriente: 3 mil pesos

Puedes adquirir boletos para la zona de discapacidad en taquillas del Estadio AKRON y de manera electrónica. Para las dos opciones, es necesario presentar una identificación oficial y documento que dictamine la discapacidad. Comunícate al área de atención al cliente al número 55 9252 3092, donde con gusto te guiaran en el proceso de compra.

