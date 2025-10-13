Este martes 14 de octubre, las Selecciones de México y Colombia se enfrentarán en un duelo amistoso de cara al Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá organizado por la Federación Internacional de Futbol (FIFA). Las Selecciones tienen cita confirmada en punto de las 20:30 horas en el Estadio AKRON en el municipio de Zapopan, Jalisco.El Tri se presenta en este duelo como el rival obligado a redimirse después de la aplastante derrota el pasado 11 de octubre contra la Selección de Colombia, donde la escuadra azteca, liderada por Javier Aguirre, sucumbió 0-4. Tras este último fracaso para el “Vasco”, periodistas y comentaristas del medio deportivo advirtieron que el Tri está viviendo uno de sus momentos menos destacados en la historia del futbol mexicano.Las y los aficionados podrán adquirir los boletos para este partido amistoso en taquillas del Estadio AKRON o en línea a través de la página oficial de Boletomóvil.A continuación te compartimos el costo de los boletos:Puedes adquirir boletos para la zona de discapacidad en taquillas del Estadio AKRON y de manera electrónica. Para las dos opciones, es necesario presentar una identificación oficial y documento que dictamine la discapacidad. Comunícate al área de atención al cliente al número 55 9252 3092, donde con gusto te guiaran en el proceso de compra.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF