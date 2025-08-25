Tormenta tropical Fernand: ¿Qué impacto tendrá en México?

La tormenta tropical Fernand, la sexta de la temporada en el Atlántico, se formó el pasado sábado 23 de agosto y actualmente se desplaza sobre aguas abiertas del océano. Con vientos sostenidos de 60 mph y un movimiento hacia el noreste a 14 mph, se espera que se degrade a ciclón postropical en los próximos días, sin tocar tierra.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su informe de las 15:00 horas, señaló que el centro de Fernand se ubicaba a 2,660 kilómetros al este-noreste de Quintana Roo, avanzando hacia el norte a 24 km/h. El sistema presentaba vientos sostenidos de hasta 65 km/h, con ráfagas que alcanzan los 85 km/h, y mantiene una presión mínima central de 1010 hPa.

Para México, Fernand no representa una amenaza directa, las autoridades meteorológicas y de protección civil mantienen un monitoreo constante, pero no se han emitido alertas ni avisos preventivos para las costas del país. Su trayectoria se mantiene alejada del Golfo de México y no se anticipa que genere impactos significativos en territorio mexicano.

A pesar de que Fernand no afectará directamente al país, la temporada de huracanes 2025 continúa activa, pues recientemente se formó la tormenta tropical Juliette en el Pacífico, al suroeste de la península de Baja California. Aunque no representa un peligro inmediato, se prevé que pueda fortalecerse y alcanzar la categoría de huracán en los próximos días.

Ante la actividad ciclónica en ambas cuencas, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones de protección civil. La temporada de huracanes en el Atlántico y el Pacífico se extiende hasta noviembre, por lo que es fundamental estar preparados y atentos a los comunicados oficiales para garantizar la seguridad de todos.

