Tormenta tropical Fernand avanza hacia el noreste del Atlántico; no supone un peligro

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) reportó este lunes que la tormenta tropical Fernand, localizada en el Atlántico norte, continuará avanzando hacia el noreste, alejándose tanto de la costa este de Estados Unidos como de Canadá, por lo que, en principio, no representa peligro para la población.

Se trata del sexto fenómeno registrado en la actual temporada de huracanes del Atlántico. De acuerdo con el más reciente informe del NHC, el sistema se ubica a unos 685 kilómetros al noreste de Bermuda y mantiene un desplazamiento en dirección noreste a una velocidad aproximada de 20 kilómetros por hora (13 millas por hora).

Los vientos sostenidos de Fernand alcanzan los 95 kilómetros por hora, señaló la institución con sede en Miami, que además aclaró que no se han emitido advertencias ni alertas en la zona.

El organismo prevé pocos cambios en su intensidad durante este lunes; sin embargo, a partir del martes la tormenta comenzará a perder fuerza y se espera que evolucione a ciclón postropical el próximo miércoles.

Fernand se desarrolla una semana después de que Erin, el primer huracán de la temporada en el Atlántico, se acercara a la costa este estadounidense, especialmente a Carolina del Norte, donde provocó la evacuación de algunas islas pequeñas.

El NHC emitió varias advertencias por Erin, que surgió como tormenta cerca de Cabo Verde en África, donde dejó siete muertos, y posteriormente ocasionó fuertes lluvias y vientos a su paso por el Caribe, mientras que en Estados Unidos propició marejadas ciclónicas que las autoridades meteorológicas advirtieron que suponían un riesgo para la vida humana.

Antes de Erin, se formaron en el Atlántico los ciclones Andrea, Barry, Chantal y Dexter. Chantal fue el primero en tocar tierra este año en EU, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) estima una temporada ciclónica "superior a lo normal", al pronosticar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

YC