Empleadas de estancias infantiles solicitan apoyo a López Obrador

Trabajadoras de estancias infantiles se reunieron sobre la avenida que da acceso al Salón de la Fama en el Parque Fundidora de Monterrey, para pedir su apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien acudió a inaugurar ese espacio.

Varias empleadas con cartulinas de diferentes colores en mano, manifestaron su apoyo al señalar que son maestras capacitadas en primeros auxilios para atender estos espacios.

"No nos rendimos. Nuevo León se hace presente, estancias seguras"; "Ya no podré trabajar no podré sacar adelante a mis hijos, soy madre soltera, estancias infantiles", se leía en algunas de las pancartas.

Hasta ese lugar acudieron también algunas mujeres jubiladas para manifestar su apoyo y respaldo al presidente López Obrador.

Tras su arribo al aeropuerto de Monterrey, mientras esperaba la salida de su vuelo con dirección a la Ciudad de México, el presidente López Obrador platicó con Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT).

JM