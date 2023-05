Por año, la Procuraduría Federal del Consumidor realiza cerca de 23 análisis sobre productos de uso diario entre los que destacan los aparatos electrónicos y alimentos. Durante esta temporada de calor tocó turno a los sueros orales que son considerados como insumos médicos para combatir la deshidratación, pero que usualmente puedes adquirir en cualquier tienda de autoservicio. Electrolit y Suerox son marcas que destacan en este nicho, ¿pero cuál es la mejor?

De acuerdo con la Profeco, los sueros orales son productos cuya fórmula favorece la reposición de líquidos y electrolitos de forma inmediata, su composición se conforma mayormente de cloruro de sodio o citrato de sodio, cloruro de potasio o citrato de potasio; de donde se obtienen los electrolitos y glucosa que facilita la absorción del sodio, agua y en algunos casos de lactato de sodio o gluconato de zinc.

Los resultados de la Profeco

ELECTROLIT

En el estudio realizado por la Profeco se analizaron ocho marcas de suero oral. En el caso de Electrolit fueron estudiadas sus presentaciones pediátrica y estándar, ambas fueron calificadas como aprobadas, por lo que cualquiera que consumas está garantizada como un producto seguro y complementario a tu salud.

Su versión infantil cuenta con 1.4 g/100ml de glucosa, no aporta calcio ni magnesio, pero sí aporta 58.6 microgramos de potasio y 140.6 microgramos de sodio por cada 100 mililitros, en suma la bebida proporciona un contenido energético de seis kilocalorías.

En su versión para adultos los niveles de glucosa se levantan hasta poco más de cinco gramos por cada 100 ml, también tiene presencia de calcio y magnesio con ocho y 4.9 microgramos por 100 ml, respectivamente, los niveles de potasio y sodio también se incrementan, todo en adecuados niveles para el consumo, con 77.6 mg/100ml en el caso del potasio y 63 mg para el sodio, en total el aporte en contenido energético es de 20 kilocalorías.

SUEROX

En el caso de la marca Suerox, con base a los estudios realizados por la Profeco, no pasó el examen para calificar como suplemento médico; es decir, no es considerada como un suero, sino como una bebida hidratante, por lo que no es adecuado su consumo si padeces de deshidratación severa.

En resumen, los datos de su análisis arrojaron que el producto no cuenta con azúcares, sino que los sustituye con edulcorantes no calóricos, particularmente Acesulfame K y Sucralosa: ambos no son recomendados para su consumo, pues a largo plazo contribuyen a enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares.

En lo que refiere a los minerales y electrolitos, su desempeño es notoriamente menor al de la marca anterior: Calcio 11.6 mg/100 ml, Magnesio 4.5 mg/100 ml, Potasio 30.8 mg/100 ml, y Sodio 30.7 mg/100 ml. En suma, y a falta de azúcares calóricos, no aporta contenido energético y, a pesar de su afrutado sabor, no cuenta con vitaminas.

¿Qué puedo tomar?

Si lo que buscas es recuperar tu hidratación tras padecer un golpe de calor, un síndrome diarreico u otro padecimiento o situación que implique la recuperación inmediata de fluidos lo mejor es consumir la bebida que certifica ser suero o acudir a tu centro médico y preparar la solución de Vida Suero Oral que se distribuye de forma gratuita en las instalaciones de salud.

Es importante mencionar que la función de estas bebidas es de clase médica, si buscas recuperar tu energía e hidratarte después de hacer ejercicio lo mejor es que recurras a una bebida deportiva. Recalcar que su consumo excesivo fuera de su función principal, tanto en bebidas deportivas como en sueros, es malo para la salud y la mejor alternativa para mantenerse hidratado es consumir agua natural.

JM