Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se registraron ayer como precandidatas a la Presidencia de la República.

Sheinbaum, abanderada de Morena y aliados, sugirió 17 puntos para el “Segundo Piso de la Transformación”. Entre ellos se encuentran la austeridad republicana, el compromiso de que no habrá “gasolinazos” y el impulso a becas para la educación.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México agregó que se subirá el salario mínimo en términos de la inflación, y detalló que se impulsarán los trenes de pasajeros, entre ellos el Tren Manzanillo-Guadalajara-Irapuato y el Tren Guadalajara-Querétaro.

Por su parte, Gálvez Ruiz hizo un llamado a la unidad de los priistas y reconoció el valor que tuvo esa fuerza política al respaldar a una aspirante ciudadana sin filiación partidista.

En su mensaje a los militantes y dirigentes del tricolor, reunidos en un hotel de la capital del país, aseguró que en la alianza opositora “hemos dejado atrás viejas fobias y rencillas para dar paso a nuevos tiempos y nuevos aires. Los partidos políticos se han abierto cada vez más a la ciudadanía y la ciudadanía participa cada vez más. Hoy reconozco al PRI y a su dirigencia por mantenerse firme en esta alianza”.

La senadora con licencia afirmó que luego de recorrer el país es evidente que millones de mexicanos están abandonados, que los problemas de antes siguen y que también llegaron otros nuevos.

Ebrard estuvo ausente en registro de Claudia Sheinbaum

El ex canciller Marcelo Ebrard no asistió a la entrega de la constancia de Claudia Sheinbaum como precandidata única a la Presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Cabe mencionar que Ebrard tenía un lugar designado en primera fila para el evento que se llevó a cabo en el World Trade Center, pero después fue ocupado por otra persona.

No obstante, el diputado federal Emmanuel Reyes fue nombrado como su representante al mencionar a los invitados especiales. El legislador confirmó que estaban invitados los diputados afines a Marcelo Ebrard, pero no sabía sobre la asistencia del ex canciller.

Durante el evento, Sheinbaum reconoció a sus compañeros que participaron por la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T: Adán López, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña.



Zaldívar se estrena en la 4T

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, asistió como invitado especial al registro de Claudia Sheinbaum Pardo como precandidata única a la Presidencia de la República de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista.

El Universal

Nombran a Máynez coordinador de campaña

El precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República, Samuel García, presentó a Jorge Álvarez Máynez como su coordinador de campaña.

Así lo dio a conocer a través de un video en el que aparecen comiendo ambos políticos, junto a la esposa del gobernador con licencia de Nuevo León, Mariana Rodríguez.

Mientras que Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, precandidato presidencial por MC, publicó en Instagram un reel promocionando al partido naranja.

En el contenido audiovisual, se observa a la influencer y presidente de “Amar a Nuevo León” apagar la alarma de su teléfono, levantarse de la cama, ir hacia el baño, ponerse su chamarra naranja y sus ya conocidos tenis “fosfo fosfo”.

ESPECIAL

Oposición tiene una alianza “gelatinosa”

“Los de enfrente tienen una alianza muy gelatinosa”, aseguró el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, al señalar que el Frente Amplio por México tiene acuerdos basado en intereses, negocios en lo oscurito y en mafias inmobiliarias.

Durante la entrega de constancia a Claudia Sheinbaum como precandidata única a la Presidencia de la República, Delgado abundó que la oposición conformada por el PAN, PRD, PRI los unen la “añoranza de la corrupción y los privilegios”.

“Por eso les avisamos de una vez que vamos por diez de diez, las ocho gubernaturas, la jefatura de Gobierno y la Presidencia de la República y además por supuesto por el “Plan C” para ganar la mayoría en el Congreso y que sigan las reformas de la Cuarta Transformación”, destacó el líder del partido guinda.

ESPECIAL

PRD no traicionó a Cházaro: Zambrano

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que su partido no traicionó al diputado con licencia, Luis Espinoza Cházaro, quien fue relegado de la contienda por la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El líder del Sol azteca reconoció que Cházaro está enojado, pero sostuvo que por mucha amistad que exista entre ambos “yo pongo por delante el interés general del partido”, y sostuvo que la elección de Santiago Taboada fue la mejor opción.

“No lo traicionamos, tomamos la mejor decisión de acuerdo con los liderazgos de la Ciudad de México en las alcaldías. Decidimos ir con un candidato único en la figura de Santiago Taboada por un conjunto de valoraciones políticas”, expuso.

ESPECIAL

Gálvez rechaza haber elegido a Taboada

La candidata del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, rechazó ser la responsable de la elección de Santiago Taboada como candidato de la misma coalición para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Entrevistada en la alcaldía Coyoacán, al término de la entrega de su constancia de registro como candidata del PRD a la contienda Presidencial de 2024, reconoció que sí ha sostenido pláticas con los dirigentes sobre las candidaturas, pero insistió en que la determinación no es de ella.

“Yo no tomé la decisión, la decisión la tomaron los presidentes de los partidos... yo lo único que le pedí a los dirigentes nacionales es que en cada caso se busque elegir a la persona más competitiva”.

ESPECIAL

Priscilla Franco va por el Distrito 8

Priscilla Franco formalizó su registro como precandidata a diputada local por el Distrito 8 en las oficinas de Movimiento Ciudadano en Jalisco. En un mensaje dirigido a simpatizantes y militantes, expresó su entusiasmo por trabajar por Guadalajara y destacó la fuerza renovada de su visión para la ciudad. Con más de 11 años de trabajo en equipo, asegura contar con el respaldo de la comunidad. Franco compartió la noticia en sus redes sociales, subrayando la confianza en lograr “cosas increíbles”. Su candidatura representa un paso significativo en la carrera política, buscando contribuir al bienestar y desarrollo del Distrito 8.

ESPECIAL

CT