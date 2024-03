Para Lorenzo Córdova, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), la democracia mexicana aún goza de cabal salud, pero su preservación depende de que los ciudadanos asuman la responsabilidad de defenderla ante los intentos de desmantelarla desde el poder.

Lo anterior lo dijo en la conferencia “Perspectivas avanzadas: retos electorales 2024”, organizada por los programas de posgrado del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, en la que señaló que, si bien el proceso electoral que se avecina para el 2 de junio es importante, la verdadera tarea para salvar a la democracia vendrá después.

“Defender la democracia significa que haya quienes la defienden, y en ese sentido, el contexto actual debería darnos esperanzas de que nuestra democracia está bajo riesgo y bajo asedio, pero no está perdida. Estamos en un momento electoral que es un espacio donde los ciudadanos podemos ejercer el derecho político más relevante que tenemos en democracia, que es nuestro voto. No es un momento de quiebre: pensar así es hacerle el juego a esa política de polarización, de que ‘el 2 de junio nos jugamos dictadura o democracia’. Pero sí nos jugamos mucho. Las democracias no se acaban de golpe, pero sí hay fenómenos que nos deberían preocupar”, indicó.