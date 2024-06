La elección más grande de México terminó, pero no todos los mexicanos lograron votar, sobre todos aquellos que radican en los Estados Unidos.

Miles de mexicanos residentes en Estados Unidos se quedaron este domingo sin poder votar, pese a hacer largas filas en los consulados durante todo el día, por las deficiencias de un sistema electrónico lento y por la falta de casillas suficientes para poder votar, que evidenciaron los fallos de un Instituto Nacional Electoral (INE) desbordado.

Los veinte consulados operativos en el país, en los que se ha podido votar presencialmente por primera vez el mismo día de las elecciones, se han visto sobrepasados por los miles de ciudadanos que querían ejercer su derecho al voto en las elecciones más grandes de la historia, con 97 millones de personas llamadas a las urnas.

Según el INE, 258.461 personas podrán ejercer su voto desde el extranjero en estas elecciones, la mayoría residentes en Estados Unidos. Fuera del país, sólo hay tres consulados operativos en los que se ha podido votar hoy: Madrid, París y Montreal.

Pese a que se podía votar por correo y electrónicamente en las semanas previas, han sido muchos quienes han preferido acercarse este domingo a los consulados de ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Washington, que se han visto completamente desbordados, como constató EFE.

En la capital estadounidense las puertas cerraron a las 20.00 hora local, 18.00 hora de México, la misma a la que cerraron en el país latinoamericano, entre abucheos de la gente que exigía que se extendieran las horas de votación.

Una petición que no se materializó. "Por normativa del INE no podemos extendernos más", explicó el presidente de la casilla, Daniel Álvarez, ante una fila de personas que no pudieron votar y que daba la vuelta a la manzana.

Los problemas han sido varios. El principal, explicaba esta mañana a EFE el representante del INE en la capital estadounidense, Ricardo Sánchez, la lentitud y la dificultad de algunas personas para utilizar el recién estrenado sistema electrónico, con tabletas como la única opción para votar.

A falta de media hora para el cierre de este consulado, que solo tenía cinco mesas instaladas, habían votado 640 personas, 255 que ya se habían registrado y 385 no registradas.

Ese ha sido otro de los problemas, que se animó a la población a ir a votar pese a no estar registrada y la afluencia ha sido mucho mayor de la esperada.

"Nos comentaron que había 1.500 boletas para las personas que no se habían registrado y por eso nosotros estuvimos con la paciencia de estar esperando y en ningún momento del día nadie salio para decirnos que nos fuéramos", apuntó a EFE Angélica Mejía, que no pudo votar pese a estar ocho horas esperando.

A falta de tres horas para el cierre de las nueve mesas de votación instaladas en el consulado de Los Ángeles, donde estaban registradas 1.362 personas para votar, sólo habían votado 544, según afirmó a EFE Leobardo Mendoza, enlace del INE en Los Ángeles y se esperaba que votaran "200 o 300 más". Además de los registrados, podían votar otras 1.500 personas no registradas.

El funcionario también achacó los fallos a la lentitud del sistema electrónico: "Las urnas electrónicas implican que los ciudadanos tienen que estar utilizando un dispositivo electrónico y la mayor parte de los que han venido son adultos mayores que carecen de esas habilidades digitales", explicó.

OA