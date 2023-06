Al manifestar que "la democracia somos todos", la doctora Beatriz Gutiérrez Müller llamó a la población del Estado de México y Coahuila a salir a votar este domingo 4 de junio, pues aseguró que entre más votos, "menos posibilidad de transas y chanchullos".

En su cuenta de Instagram, la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los coahuilenses y mexiquenses a ejercer el derecho al voto y emitir su sufragio "por quien dicte tu conciencia", pero en caso de que haya alguna coacción, llamó a denunciarlo.

"Después del tremendo concierto de Los Fabulosos Cadillacs de ayer en el zócalo, con esa alegría y pasión por la rocanroleada, te recuerdo: si eres del Estado de México y de Coahuila, HOY son las elecciones. Ubica tu casilla si aún no lo has hecho, no olvides tu credencial de elector, acude al lugar y VOTA. La democracia somos todos".

"Te invito a que ejerzas tu derecho y votes por quien te dicte tu conciencia. El sufragio es libre y secreto. Si alguien te coacciona, denúncialo. Entre más votos, menos posibilidad de transas y chanchullos", escribió Müller.

JM