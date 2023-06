Los resultados que deriven de la votación de más de 15 millones de personas en los Estados de Coahuila y Estado de México (Edomex), el más poblado del país, darán el banderazo de salida en la carrera por la Presidencia en el 2024 y está previsto que confirmen el auge del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Según expertos consultados, estos comicios son el último escollo político que los partidos necesitan sortear antes de empezar a definir sus candidatos presidenciales e ir parapetándose para afrontar la sucesión del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

“Totalmente van a ser el banderazo de salida, porque aún no se han discutido las candidaturas ni se han armado estrategias. Una vez concluidas las elecciones no va a haber pretextos para posponer el inicio de las negociaciones reales”, explicó el politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Jorge Márquez.

La alta probabilidad de que Morena le arrebate el Estado de México al Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde ha gobernado de forma ininterrumpida por cerca de 90 años, consideró que insuflará al partido fundado por López Obrador una sensación de “victoria anticipada” de cara a las presidenciales.

No obstante, la previsión de que el PRI, que se presenta en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), mantenga el estado de Coahuila, calmará las aguas de una alianza opositora que llegará a 2024 notablemente mermada.

“Se va a empezar a prefigurar el escenario del triunfo electoral de Morena en las elecciones presidenciales”, valoró el experto en procesos electorales de la Universidad Autónoma de México (UAM) Javier Santiago.

Aunque los partidos empezarán el próximo lunes a mover sus fichas, el proceso electoral no arranca legalmente hasta septiembre, cuando deberán empezar a formalizar sus candidaturas.

El partido de López Obrador, aunque todavía tiene que determinar mediante un proceso interno quién será su representante, es claro favorito en todas las encuestas. La coalición PRI-PAN-PRD tratará de hacerle frente, aunque no a cualquier precio.

“La alianza verá qué le alcanza y qué no. Si no llegan a la presidencia, no meterán dinero a la candidatura, pues ellos van a por el Congreso para que no se vuelvan a repetir los excesos de López Obrador”, vaticinó Márquez.

Reconfiguración de fuerzas

Ambos analistas coincidieron en que los resultados de los comicios estatales confirmarán una reconfiguración de fuerzas a nivel nacional: Morena, según Márquez, como “una aplanadora”; el PRI, de acuerdo con Santiago, “en estado moribundo”.

De este modo, el PRI, que gobernó el país durante más de 70 años, tendrá que adaptar sus exigencias a su nueva realidad, lo que inclinaría la balanza a favor del PAN a la hora de seleccionar al candidato de la coalición.

Morena, por su parte, aglutinaría tal cantidad de votos que sus socios en este sexenio, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ni siquiera obtendrían representación.

El fantasma del fraude

En las semanas previas a los comicios estatales, desde los propios partidos y algunos medios de comunicación se avivó el fantasma de un posible fraude. Especialmente en el Estado de México, aunque el instituto electoral de la región y el presidente nacional de Morena, lo han negado con rotundidad.

Los expertos entrevistados, no obstante, señalaron que la desconfianza es un elemento consustancial a las elecciones en México y que son probables los casos de compra de votos.

“Los mecanismos de fraude tradicionales, que se hacían desde el Estado, ya no son posibles. Lo que sí se pudiera dar es la compra de votos, algo que hacen todos los partidos”, subrayó Santiago.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, llamó a los ciudadanos a votar “en paz, de manera libre e informada” y celebró la presencia de numerosos observadores electorales”.

EFE

Estrenan las urnas electrónicas en elección

Por primera vez en el Estado de México los ciudadanos podrán votar en urnas electrónicas que, de acuerdo con autoridades electorales, fomentan la participación ciudadana al reducir tiempos en la votación.

Es así que quizá en alguna de las casillas que en dónde les corresponda votar, se encuentren con dicha modalidad, en dónde elegirán a la próxima gobernadora mexiquense este 4 de junio. Los órganos electorales instalarán 164 de estas urnas distribuidas en 20 distritos del Estado de México.

Estarán repartidas en 36 secciones electorales, lo que representa 31 escuelas, 2 oficinas públicas, 2 domicilios particulares y 1 lugar público perteneciente a 19 municipios: Tultepec, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, San Felipe del Progreso, Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca, Metepec, Zumpango, Valle de Chalco, Chalco, Tejupilco, Texcoco, La Paz y Zinacantepec.

¿Qué es lo que está en disputa en las elecciones?

Hoy se realizarán elecciones en Edomex y Coahuila. En ambos Estados se elegirá un nuevo gobernador y gobernadora, pero en Coahuila, además renovarán su congreso local.

Para poder participar en estos comicios, los ciudadanos deberán contar con su credencial para votar vigente y acudir a las urnas, las cuales serán abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas.

¿Qué se elige en el Estado de México?

La elección del Edomex es una de las más relevantes en el país, debido a la gran cantidad de electores que ahí se ubican. La población mexiquense en general es de 16.99 millones de habitantes, según el Inegi, de este porcentaje, 12.6 millones estarían en condiciones de votar, de acuerdo con la lista nominal.

En el Estado de México se elegirá a una nueva gobernadora, quien sucederá a Alfredo del Mazo Maza. Las dos candidatas son Delfina Gómez, de la coalición “Juntos Hacemos Historia en el Edomex”; y Alejandra del Moral, candidata del PRI, PAN y PRD.

Tanto el Congreso como los municipios no serán renovados por la población mexiquense.

¿Qué se elige en Coahuila?

En el caso de Coahuila, hay tres millones 147 mil pobladores, según el Inegi, pero su lista nominal está compuesta por dos millones 355 mil 25 ciudadanas y ciudadanos.

Los coahuilenses elegirán si votan por Manolo Jiménez Salinas, candidato de la alianza PRI, PAN, PRD; por Armando Guadiana, de Morena; Ricardo Mejía, del PT y Lenin Pérez, de la alianza PVEM y UDC.

Sin embargo, tanto el Partido Verde como el PT han declinado en favor del candidato de Morena.

Además de la gubernatura, los coahuilenses también renovarán 25 diputaciones de su Congreso.

SUN