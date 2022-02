La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, habló hoy en una entrevista sobre su boda del sábado con Luis Antonio Lagunas.

Explicó que sí fue vandalizado y hubo destrozos en el salón de la fiesta por parte de maestros de la Sección 22, en Oaxaca, pero también reveló detalles de por qué se casó con alguien 41 años menor que ella.

Dijo que él le ha demostrado incondicionalmente su amor y que "no es una relación barata".

"¿Por qué me casé? Después de tantos años, a mi edad, con un hombre más joven, inteligente, trabajador, de buen amor, de buen cariño y que me cuidó cuando estuve en estado de coma que estuve muy grave, sí hay una relación no barata, no es social".

Aseguró que la fiesta de boda no fue una reunión de políticos. "Fue una reunión de gente muy querida, muy respetada, amigos amigos, nada de grilla".

"Me casé porque me enamoré de una gente que a mi entender vale la pena", dijo en entrevista con Radio Fórmula.

¿Cómo nacieron las ganas de casarse?

La ex lideresa comentó cómo es que surgió la idea desde el 11 de diciembre pasado de contraer nupcias con Luis Antonio Lagunas:

"Venimos a Oaxaca al cumpleaños de un amigo y nos tocó ver una boda con calenda y luego me reuní con una amiga que empezó a bromearnos y un amigo y una amiga nos dijeron ¿por qué no se casan? Eso fue el 11 de diciembre. Y nosotros nos vimos y dijimos si fuera una como la de Oaxaca con calenda, con música, tiene símbolo. Yo no pensé en política, lo hice hasta con cierta ingenuidad".

Añadió que "en ese platicar dijimos ¿por qué no nos casamos de veras? Lo estuvimos pensando un tiempo, no hubo invitaciones formales, fue por whatsapp".