Un nuevo frente frío podría aparecer este sábado 11 de octubre en México y modificar las condiciones climatológicas, informó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Para este día, la tormenta tropical "Raymond" se aproximará al sur de Baja California Sur, donde podría tocar tierra en el transcurso del día. Su circulación ocasionará lluvias puntuales intensas en Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (centro y este), así como lluvias muy fuertes en Chihuahua (oeste y centro), Durango (oeste), Sinaloa y Nayarit.

Asimismo, se pronostica viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Baja California Sur (sur); viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en la costa de Sonora (sur) y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Simultáneamente, un frente frío se aproximará e ingresará sobre el norte de Baja California, reforzando las condiciones para lluvias en el noroeste del territorio nacional.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad de ambos océanos y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente, occidente, centro y sur del país, con puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, la onda tropical núm. 37 se desplazará lentamente al sur de la península de Yucatán y continuará interactuando con una vaguada en altura, manteniendo las condiciones para lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para hoy 11 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (centro y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste y centro), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

