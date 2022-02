Este fin de semana se casó en Oaxaca la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, con el abogado Luis Antonio Lagunas, quien es 41 años menor que ella.

Pero este no es el único dato curioso del hoy esposo de Elba Esther (el tercero en la lista de la maestra), te contamos más sobre la vida de Luis Antonio Lagunas:

1.- Era abogado de Elba Esther

Luis Antonio era el abogado que llevaba el caso del Elba Estherr Gordillo cuando la ex lideresa estuvo en la cárcel acusada por los delitos de delincuencia organizada, fraude y lavado de dinero.

Fue justamente en prisión donde ambos se conocieron, cuando fue contratado por la defensa de Elba Esther para ser el enlace entre la maestra y Marco del Toro, quien también fue su abogado.

Lagunas fue parte del Equipo de abogados que en 2018 lograron obtener la libertad de la ex presidenta del SNTE después de haber permanecido recluida cinco años en el penal femenil de Tepepan, en la Ciudad de México.

2.- Desde hace años se había comprometido

El abogado se comprometió con la ex lideresa sindical en 2015, y aunque pretendían casarse dentro del penal en 2016, a través de un amparo solicitado, la boda no pudo llevarse a cabo por falta de papeles, aunque hay quienes dicen que lo lograron en 2018 antes de que la maestra saliera de prisión.

3.-Millennial guerrerense

Luis Antonio Lagunas Gutiérrez nació en el Estado de Guerrero. Hoy tiene 36 años, 41 años menos que Elba Esther. Es licenciado en derecho por la Universidad La Salle, donde en 2007 egresó con mención honorífica. Además, el abogado cuenta con un diplomado en “Derecho Corporativo” por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), además de tener una maestría “Políticas Públicas” por la Universidad Iberoamericana, según establece la página de su despacho “Lagunas Gutiérrez y Asociados”.

4.- Empresario también

Durante cuatro años fue Presidente de la Cámara de Comercio México-Ucrania, donde “se comprometió con los grupos de mayor rezago económico y social para impulsar su desarrollo y consolidación multidimensional a través de distintos programas sociales”, según establece el sitio web.

5.- Intentó en la política

Hoy Luis Antonio también es parte del partido Redes Sociales Progresistas, el brazo magisterial de Morena, y aunque apareció en la lista de plurinominales de Nueva Alianza en las pasadas elecciones federales, cuando Elba Esther ya se hallaba en libertad, no logró obtener ningún cargo. En declaraciones a la prensa dijo que fue porque dicho partido no logró el registro nacional "y por ende no entramos los diputados que íbamos por el principio de representación proporcional".