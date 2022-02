La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, habló esta mañana sobre los destrozos ocurridos en el salón donde se realizó su boda con Luis Antonio Lagunas el pasado sábado,

En entrevista radiofónica dijo que fueron maestros de la Sección 22 quienes ingresaron por la fuerza y vandalizaron al Jardín Etnobotánico, en Oaxaca, donde se realizó más tarde la fiesta. Sin embargo, señaló que sí hubo heridos por los hechos.

"No hay detenidos ni los habrá. Los candados desaparecieron, las puertas se abrieron

Dijo que ve al ex gobernador de Oaxaca, José Murat, detrás de destrozos en su boda.

"Yo siempre he tenido asuntos con un personaje que tiene mucha protección y que la historia también juzgará, el hombre que sigue gobernando este Estado (José Murat). Yo no lo puedo acusar porque no tengo pruebas, pero lo que dijeron de ahí, se vio y todo, es que auténticamente venía de ahí".

Añadió que los manifestantes "quemaron todo lo de la calenda, ofendieron a la propia gente de Oaxaca, hay lastimados de manera salvaje

Dijo que "a uno casi le quemaron la cara ytenemos pruebs, los señores estaban súper lastimados".

Señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva que quienes tienen que interponer las denuncias son los lastimados.

"En el caso de Luis y yo, su familia, mi familia, queremos tener el buen aroma de la esperanza del amor".

"Quiero disfrutar esto planamente, no fue una decisión fácil. Tendré una muy buena atención al esposo para tener un buen matrimonio".

Comentó que regresará a vivir a la Ciudad de México.

¿Qué dijo Elba Esther sobre AMLO?

Elba Esther Gordillo habló sobre loq ue opina de la adminitración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO):

"Yo, como muchos mexicanos, tuve una enorme ilusión de que los objetivos, elplanteamiento en esencia de voltear a los pobres, del desarrollo en el Sur, de elevar la calidad ed vida y la dignidad humana, era maravilloso. Y creí en ello, pero lo que es lamentable es que nunca supieron cómo hacerlo".

Añadió que ve un país con un pésimo Estado de Derecho y con impunidad. "El instrumento de la ley es utilizado única y exclusivamente con visión política".

"Lo veo con una enorme tristeza, una educación abandonada, un estado de salud desarticulado, con unas confrontaciones—que las viví en la boda—estériles, enfermas, que no ayudan a un país pluriétnico, multicultural donde la pluralidad y la democracia han sido sueños para la izquierda y aún para muchos de la derecha" .