El turismo, ante la encrucijada tras la COVID-19

La pandemia provocada por la COVID-19 puso sobre la superficie temas que ya eran conocidos en la industria turística, pero que se quedaron en segundo término, explicó Michelle Fridman, titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur) durante su participación en el panel El turismo quiere volar: recuperación post COVID, del Summit Expansión 2021,cuyo objetivo es ahondar en las medidas que se deben tomar para la recuperación y el crecimiento sostenido del turismo tras las consecuencias que ha dejado actual alerta sanitaria.

Michelle señaló que el COVID-19 trajo a la superficie temas que ya eran conocidos en la industria turística, pero que se quedaron en segundo término, como lo son el verdadero valor del turismo, la urgencia de la sostenibilidad y lo inminente de la era digital. Tres claves que desgranó en su charla.

La industria que se hizo visible

Sobre el valor del turismo, dijo que, cuando la actividad de los viajeros se detuvo, puso de manifiesto hasta dónde llegan los beneficios de la industria y qué tanto perjudica a un considerable número de personas, dejó ver qué tan extensa es la cadena de valor de la industria, por ello, “el reto es darle al turismo el valor que tiene a través de medir correctamente, educar, sensibilizar y lograr que se entienda en todos los niveles, particularmente entre quienes presupuestan, legislan o regulan las estrategias de reactivación económica”, enfatizó Fridman, quien puso como ejemplo el caso de Yucatán, en donde se consideraba que el turismo representaba el 2.2% del PIB estatal, y tras fundamentar su impacto transversal, pasó al 16.5%.

Y aquí tocó un punto que no debe pasarse por alto, pues señaló lo importante que es “dejar de hacer de la industria del turismo, dependiente de la política, la política debe estar al servicio del turismo y no al revés. El turismo no se puede estar reinventando cada seis años y es importante contar con organismos bien constituidos y vigilados, de participación público-privada, como se hacía en México hace algunos años. Atendiendo a ello, en Yucatán se constituyó el Consejo Consultivo Estatal Turístico en el que se le dio una mayoría a la iniciativa privada, porque son ellos quienes van a pasar la estafeta de las políticas en las que se ha invertido tanto tiempo, dinero y esfuerzo y no queremos que Yucatán retroceda cuando cambie el gobierno” apuntó la titular de la Sefotur.

Sostenibilidad, sembrar hoy para el mañana

En relación a la sostenibilidad dijo, no es una opción o un lujo, es una obligación, por lo que no se puede seguir construyendo destinos cortoplacistas y seguir con la miopía de medir la relevancia del turismo por los cuartos noche que se llenaron en el mes.

“Deberíamos tener un sinfín de indicadores que midan los efectos positivos del turismo de forma más transversal, por ejemplo, cómo combate la pobreza o cómo genera empleos, etc. El reto es que todos entendamos que el bienestar común va primero.

Que si le va bien al destino, le va bien a todas las empresas. Necesitamos trabajar en inclusión, en descentralización, en diversificar, en preservar y regenerar los bienes que tenemos para que tengamos industria por mucho tiempo, “aspectos que señala Fridman, forman parte del plan de sostenibilidad turística de Yucatán. Para concluir este punto enfatizó que “a todos nos conviene la sostenibilidad, el reto es ponerla en práctica y aportar cada quien lo que le toca”.

La realidad digital

La titular de turismo anotó la importancia de la digitalización como un asunto inminente, en la que claramente el turismo no estaba preparado, pues aún en este momento, se están tratando de resolver cómo salir de ésta.

Asevera que la industria se sigue manejando de forma antigua, pues “estamos viendo los mercados y los segmentos turísticos como bloques homogéneos y de manera arcaica se han desarrollado las campañas de promoción, los procesos de atención a clientes, los planes de infraestructura, etc.; pues la digitalización lejos de deshumanizar permite tener una radiografía de los consumidores de forma individual y ofrecerles los viajes personalizados que están buscando, por ello debemos llevarnos bien con la tecnología, dejar de pelearnos con las plataformas digitales y generar las condiciones equitativas que nos permitan verlos como un gran vehículo, para salir adelante de manera competitiva”.

