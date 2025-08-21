El huracán "Erin", el primer huracán de la temporada del Atlántico, este jueves 21 de agosto se mantiene como categoría 2 y se encuentra en el punto más cercano a Carolina del Norte, Estados Unidos.

El fenómeno ya ocasionó inundaciones costeras en medio de alertas por las marejadas ciclónicas, reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) del país del norte.

El fenómeno estaba en el último informe a 340 kilómetros al este de Cabo Hatteras, en dicho estado, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, y un desplazamiento hacia el noreste a 28 kilómetros por hora .

" 'Erin' ha hecho su acercamiento más cercano a la costa de Carolina del Norte y ahora se está moviendo hacia el noreste ", indicó el aviso del organismo estadounidense sobre el huracán.

El NHC advirtió de que "Erin", que llegó a ser categoría 5, " continuará produciendo corrientes de oleaje y marinas que amenazan la vida a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de los EU, las Bermudas y el Atlántico de Canadá durante los próximos días ".

Por ello, previó para este jueves inundaciones por marejada ciclónica y condiciones de tormenta tropical en los bancos externos, una cadena de islas de Carolina del Norte, donde habrá "olas grandes", una "erosión y un lavado significativos de la playa", lo que hará intransitables a las carreteras.

También proyectó condiciones de tormenta en la costa de Virginia, y ráfagas de viento en el resto de las costas del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra desde ahora hasta la primera hora del viernes .

Pese al panorama, el NHC observó que "las perspectivas de fortalecimiento parecen estar llegando a un cierre", ante una atmósfera más estable, por lo que "solo se pronostica un debilitamiento lento durante las próximas 36 horas".

El paso de "Erin", que no tocó tierra, llevó a Carolina del Norte a decretar una emergencia y desalojar a más de 2 mil personas de la isla de Ocracoke.

"Erin" surgió como tormenta la semana pasada cerca de Cabo Verde en África, donde dejó siete muertos, y se convirtió en huracán el viernes, tras la formación en el Atlántico de los ciclones Andrea, Barry, Dexter y Chantal, que fue el primero en tocar tierra este año en EU, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) mantuvo la semana pasada su previsión de una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

