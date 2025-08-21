Ya se encuentra disponible para dispositivos móviles con sistemas operativos Android y iOS la aplicación Prevenir Desapariciones, una herramienta digital diseñada con el propósito de orientar a la ciudadanía ante un posible caso de desaparición y contribuir a la prevención de estos hechos.

La app fue desarrollada por el programador René Ramírez, quien contó con el apoyo académico del sociólogo Jorge Ramírez Plascencia, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Juntos consolidaron una propuesta tecnológica con un enfoque social, centrada en brindar acompañamiento e información útil tanto para la prevención como para la actuación inmediata frente a una desaparición.

“Esta es una guía clara, rápida, directa de qué hacer, a quién llamar, cómo levantar un reporte. Queremos romper la desinformación, el miedo que muchas veces nos detiene y nos paraliza. Es un proyecto tecnológico con compromiso social y responsabilidad”, señaló René Ramírez sobre la finalidad del desarrollo.

Dentro de la aplicación se encuentran secciones con estadísticas oficiales, recomendaciones prácticas, y vínculos con instituciones gubernamentales, colectivos de búsqueda y otros recursos relevantes. Uno de sus apartados más destacados es una herramienta que, con base en los datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD), estima la probabilidad de localización (con o sin vida) de una persona reportada como desaparecida, considerando factores como edad, género, tiempo transcurrido desde la desaparición y el municipio donde ocurrió el hecho.

Ramírez explicó que el diseño de la app busca ser accesible para cualquier persona, sin importar su nivel educativo o experiencia tecnológica. “La aplicación fue creada para ayudar, prevenir en caso de desapariciones, especialmente en el estado de Jalisco. Está pensada para que cualquier persona, sin importar la edad o nivel de conocimiento, pueda aprender qué hacer en caso de una desaparición, ya que puedes consultar recursos útiles y acceder a datos confiables”, afirmó.

Asimismo, el objetivo central de la iniciativa es sensibilizar a la población sobre la problemática de las desapariciones en México y promover una cultura de acción inmediata. En palabras del desarrollador, se busca “crear conciencia en el problema de las desapariciones, educar a la población sobre cómo actuar de forma inmediata, fomentar, sobre todo, la participación ciudadana y el acompañamiento a las víctimas”.

Con su reciente disponibilidad tanto para usuarios de Android como de Apple, Prevenir Desapariciones amplía su alcance y pretende consolidarse como una herramienta clave en la lucha contra la desaparición de personas en el país. Puedes descargar la app dando clic aquí.

