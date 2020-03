El día que el pueblo no me quiera, me voy a ir a Palenque: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió hoy que su gestión ha tenido lo que calificó de "desgastes", pero afirmó que tiene el respaldo de la mayoría de la población.

"El día el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a ir a Palenque, Chiapas, así, así de claro", dijo en la rueda de prensa mañanera en Ciudad de México, tras ser cuestionado sobre los gritos en un evento al que asistió ayer en su pueblo natal, Macuspana, y si hay una baja en su popularidad.

El Presidente posee un casa en Palenque, Chiapas.

"No voy a estar como… hay algunos presidentes que tienen el 10, el 15% de aprobación, el 20 en sus países y ahí están. ¿Cómo va uno a gobernar así si no tiene uno respaldo de los ciudadanos?", agregó.

El Mandatario reiteró que se someterá a la revocación de mandato en 2022 para que los ciudadanos decidan si debe continuar o renunciar al cargo.

Sobre los dichos de la oposición de que "se acabó la luna de miel", López Obrador lo descartó.

"Acerca de mi popularidad, estamos bien, tenemos mayoría, la gente nos está apoyando; y también pues sufrimos desgastes porque, imagínense, enfrentar a los conservadores corruptos, que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no los calienta ni el sol, y desquiciados", afirmó.

"No les gusta que sea haya terminado con la condonación de impuestos, no les gusta que se considere delito grave la facturación falsa, que se haya aprobado lo de la extinción de dominio, porque robaban y podían ir hasta la cárcel, pero luego salían y les devolvían todos sus bienes; no les gusta el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, no les gusta que la corrupción sea delito grave".

IM