López Obrador pide dejar la grilla y mandar al carajo a corruptos

En su municipio natal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las plazas en Petróleos Mexicanos (Pemex) ya no se venden y exhortó a la población a dejar a un lado la politiquería, la grilla y mandar al carajo a los ambiciosos y corruptos.

En un evento donde los gritos de asistentes contra el gobernador Adán Augusto López, y al presidente municipal Roberto Villalpando, hicieron que el titular del Ejecutivo federal amenazara con dejar de hablar, este manifestó que a la autoridad "se le debe de respetar".

"Ahí andan como 20, 30 candidatos a ser líderes del sindicato o de la sección de Petróleos ¿para qué? para hacer lo mismo, creen que va a ser lo mismo, la venta de plazas, ya eso se acabó, ya no se permite la corrupción".

"Podemos hacer la diferencia entre la politiquería, la grilla y la tarea que tenemos todos de transformar a México, porque no hay que mezclar, hay quienes nada más están pensando en eso, en cómo se 'encaraman' en los puestos públicos para sacar provecho personal (...) desde ahora empiezan con esto, y ¿dónde están los ideales, y los principios y el amor del pueblo? Ya, al carajo los ambiciosos, los corruptos y va parejo".

El Mandatario aseguró que la "mentira es el demonio, es reaccionaria, conservadora y la verdad es revolucionaria", y señaló que antes el gobierno no estaba hecho para servir ni beneficiar al pueblo, sino que el gobierno era un comité al servicio de una "minoría rapaz".

"Estaba hecho para el saqueo, para robar, así estaba estructurado el gobierno, ahora estamos cambiando para que el gobierno esté realmente al servicio del pueblo y con el pueblo y esto no crean que es fácil, no son tamalitos de chipilín, porque los de arriba, que eran los que sacaban provecho, están molestos porque no pagaban impuestos, pagaba impuestos el pueblo raso, el campesino, el pequeño-mediano empresario, pero los de mero arriba nada, se les condonaba y había muchas facilidades para la corrupción".

López Obrador se comprometió ante esta comunidad a que, ante la carencia de agua que se tiene, se garantizará el servicio con una planta potabilizadora, así como el funcionamiento nuevamente del hospital IMSS-Bienestar -que él fundó cuando fue funcionario del Instituto Nacional Indigenista (INI)- además de informar que a la entidad llegará Manuel Bartlett, director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reducir las tarifas del servicio de electricidad.

"Mi labor es de concientización, hay que predicar para que se pueda transformar a México, me dio mucho gusto estar en mi agua, aquí en san Carlos", dijo antes de despedirse para dirigirse al Aeropuerto Internacional de Tabasco para tomar un vuelo comercial para regresar a la Ciudad de México.

GC