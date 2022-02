El Mijis vs Lalo Mora, ¿Cuál fue el pleito?

Tras la desaparición del exdiputado Pedro César Carrizales, mejor conocido como "El Mijis", vuelve a salir a la luz el secuestro, la tortura y la humillación a la que fue sometido el activista supuestamente por personas afines al cantante Lalo Mora, a quien demandó por acoso sexual a mujeres.

Cabe destacar, que el 31 de enero fue el último día en que vieron al exfuncionario quien se dirigía a Monterrey, Nuevo León, acompañado de su esposa.

Pero ¿Cómo fue el pleito entre El Mijis y Lalo Mora?

El 8 de octubre del 2021, Pedro Carrizales "El Mijis" presentó una demanda por abuso sexual en contra del cantante Lalo Mora, luego de que este protagonizara un escándalo tras tocar el seno de una admiradora que solicitó una fotografía suya.

Pero ahí no quedó todo, ya que tras enterarse de que Lalo Mora, vocalista de Los Invasores de Nuevo León, harían un concierto en San Luis potosí, el exfuncionario no perdió la oportunidad para planear una protesta de manera pacífica a las afueras del evento, incluso cuando se dirigía al lugar lo dio a conocer por su cuenta de Facebook.

Sin embargo, antes de llegar al concierto, "El Mijis" fue secuestrado, golpeado, torturado y ridiculizado por sus captores, quienes lo obligaron a cantar "Dos Coronas" para salvar su vida.

Quienes lo levantaron en repetidas ocasiones le dijeron que "el viejón", en referencia a Lalo Mora, estaba bien parado y le dijeron que lo iban a disolver en ácido y que iban a encontrar a su familia.

"Yo le decía a los que me levantaron que yo no estaba en contra de sus canciones sino de sus acciones, y yo trataba de suplicarles por mi vida. Les decía, pues a mí me gusta cómo canta y me dijeron a ver hijo de tu pinche madre cántanos una canción o aquí mismo te vas a morir", relató Carrizales a Paola Rojas.

Ante ello, el exlegislador por San Luis Potosí dijo que pensó que iba a morir a manos de sus captores y él les canto la canción de "Dos Coronas". Después de cantar la canción de Lalo Mora, los plagiarios liberaron a "El Mijis" y un conductor lo ayudó hasta que encontraron a elementos de la Guardia Nacional, quienes lo pusieron a salvo.

Pedro César Carrizales también comentó que antes de su secuestro ya había recibido amenazas de muerte contra él y su familia, por lo que decidió trasladarlos a otro estado del país.

Dijo también que el objetivo de quienes lo secuestraron era que no llegara al evento musical en el que se presentaría Lalo Mora, por la manifestación que tenía planeada llevar a cabo.

OA