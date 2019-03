"El Mijis", a favor de subsidios para refugios de víctimas

Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis", emitió su postura a favor de mantener los recursos que se destinan al apoyo de albergues para la protección de mujeres, sus hijos e hijas en situación de violencia, los cuales, dejarían de recibir el subsidio federal por el cambio en las reglas de operación del mismo.

A través de sus redes sociales, Carrizales Becerra publicó imágenes de su visita al albergue Otra Oportunidad, único en su tipo para la protección de mujeres y menores víctimas de violencia en San Luis Potosí y que es administrado por una asociación civil, acompañado del texto, "no podemos dejar de apoyar su gran labor y esfuerzo para garantizar la integridad y vida de las mujeres. Debemos encontrar más soluciones".

En una de las imágenes aparece acompañado por Elizabeth Rapp Saint Martin, presidenta de la organización civil.

El diputado acudió como invitado por parte de activistas conocedoras de la labor que realiza el albergue "Otra Oportunidad", recibida luego de que también "El Mijis" sostuvo que "deberíamos replantearnos la solución para acabar con las malas prácticas que se llevan a cabo en los refugios para las mujeres víctimas de violencia".

Hoy tuve la oportunidad de visitar el Refugio para Mujeres víctimas de violencia en SLP, cuya operación a cargo de “OTRA OPORTUNIDAD A.C.

No podemos dejar de apoyar su gran labor y esfuerzo por garantizar la integridad y vida de las mujeres. Debemos encontrar más soluciones.

Fue la activista Arely Torres Miranda quien le cuestionó si conocía el trabajo que realizaban las asociaciones civiles en la entidad para atender la violencia de género.

Todavía el pasado domingo 03 de marzo la activista reveló que el legislador no había dado respuesta a la invitación enviada desde diciembre del 2018 para conocer el trabajo de los refugios en la entidad.

Cabe recordar que hace días se informó de la cancelación de subsidios a refugios de mujeres que sufren violencia por parte del gobierno federal, no obstante, posteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los recursos no estaban cancelados, y que ahora la Secretaría de Gobernación se encargaría de entregar los apoyos pero de manera directa a las víctimas de violencia y no a refugios como se realizaba anteriormente.

