Fernández Noroña denunciará penalmente a 'Alito' Moreno; pedirá desafuero de legisladores

Gerardo Fernández Noroña informó que presentará una denuncia penal contra Alejandro Moreno por lesiones, tras los empujones y agresiones registrados en el Senado la tarde de este miércoles 27 de agosto.

En conferencia de prensa, el presidente de la Mesa Directiva adelantó que Morena solicitará el desafuero del líder priista y de los legisladores de su bancada involucrados en la trifulca.

Asimismo, anunció que se citará de manera urgente a la Comisión Permanente para dar trámite inmediato al caso y revisar las responsabilidades políticas y legales del episodio.

El presidente de la Mesa Directiva manifestó en sus redes sociales que le parece “sumamente grave” que algunos medios estén presentando lo ocurrido como un simple enfrentamiento.

Según el legislador, las grabaciones dejan en claro que se trató de una “agresión cobarde” en su contra, iniciada por el dirigente nacional del PRI, 'Alito' Moreno.

Asimismo, reprobó la golpiza sufrida en el suelo por Emiliano González González, colaborador del Senado, quien presuntamente resultó con lesiones de consideración y con su equipo de trabajo dañado tras el incidente.

Con información del Universal

MF