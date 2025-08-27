Inapam: Descubre el nuevo descuento de Bodega Aurrera que estará disponible en septiembre

El organismo público dedicado a velar por los derechos y necesidades de las personas de la tercera edad, para garantizar su bienestar y participación ciudadana, es decir, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) , anunció la llegada de un descuento especial para todos los beneficiarios de la tarjeta Inapam.

Te puede interesar: INAPAM Día del Abuelo: los principales descuentos para adultos mayores en este 28 de agosto

La credencial Inapam es un medio por el cual esta agencia de la Administración Pública Federal de México ofrece descuentos y promociones para los adultos mayores en necesidades básicas como consultas médicas, alimentos, ropa, asesoría legal y más servicios que ofrezcan las tiendas y negocios afiliados.

Es por eso que, como parte del convenio con la cadena de tiendas minoristas Bodega Aurrera, todos los beneficiarios de la tarjeta Inapam podrán acceder a un descuento único del 7% en todas las farmacias de todas las sucursales del país.

El descuento estará disponible a partir del 1 de septiembre y se extenderá hasta el 10 del mismo mes; después de esta fecha se mantendrá el descuento del 5% que anteriormente operaba.

Con esto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores busca facilitar el acceso a medicamentos y artículos básicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Y, ya que Bodega Aurrera es conocido por mantener un rango de precios un poco más económico, este descuento representa una buena oportunidad para ahorrar un poco.

Gracias a que Bodega Aurrera forma parte del grupo Walmart México, la empresa anunció que estas tiendas también participarán en la promoción , por lo que ya sea una u otra, presentando tu tarjeta Inapam podrás acceder al 7% de descuento.

Otras farmacias que también tienen descuento con Inapam:

Farmacias Sam’s Club: proporciona un descuento del 5% en la compra de medicamentos para adultos mayores.

Farmacias San Pablo: 5–7% de descuento.

Farmacias Similares: 10% de descuento.

También puedes leer: Beca Benito Juárez: así puedes recuperar tu contraseña o usuario de la Llave MX

Para conocer más sobre los establecimientos, lugares y negocios que forman parte de la lista de descuentos Inapam, puedes visitar su sitio web a través de este enlace: https://www.gob.mx/inapam.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP