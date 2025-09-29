Xiaomi 17 Pro vs Xiaomi 17 Pro Max: Estas son sus principales diferencias

La corporación tecnológica Xiaomi anunció a los protagonistas de su nueva serie 17: el Xiaomi 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max. Estos dos dispositivos de alma gama fueron diseñados para las personas que buscan lo más avanzado en tecnología.

Los dispositivos móviles comparten algunas similitudes: ambos cuentan con la misma base de diseño, el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y un cuerpo ultradelgado de 8 mm. Sin embargo, las diferencias hacen que la experiencia de usuario sea distinta.

Con los modelos Pro y Pro Max, Xiaomi busca posicionarse mejor frente a Apple, y competir directamente con el recién presentado iPhone 17 . De hecho, como un gesto simbólico de la contienda que la empresa china busca ganar, se saltó el "16" para que el nombre se alineara con los nuevos celulares de "la manzana".

¿Cuáles son las diferencias entre el Xiaomi 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max?

Pantalla: Aunque ambos cuentan con el panel AMOLED de última generación, el pro implementa la tecnología de matriz de píxeles independiente.

Cámara: La versión Pro Max cuenta con un teleobjetivo de mayor alcance, con el que se pueden obtener mejores capturas de escenas lejanas.

Batería: El dispositivo Pro Max ofrece una capacidad claramente mayor a la versión Pro, con ≈ 7,500 mAh, algo que favorece a los usuarios que pasan muchas horas tras la pantalla.

Por ahora, estos dispositivos móviles únicamente están disponibles en China, sin embargo, se espera que próximamente crucen la frontera asiática, puesto que Xiaomi confirmó que forman parte de su estrategia global.

