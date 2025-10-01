La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que continúan las investigaciones sobre el campamento localizado en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán, donde fueron detenidas 38 personas ligadas a la iglesia La Luz del Mundo. Aunque estas personas quedaron en libertad por orden de una jueza de Control, la Mandataria aseguró que las indagatorias persisten, debido a que en el inmueble se encontraron armas de fuego, algunas de uso exclusivo del Ejército, además de réplicas utilizadas para entrenamiento.

“La jueza encuentra que hay irregularidades en la detención, lo que sí es cierto es que estaban en un lugar presuntamente de entrenamiento, entonces las investigaciones siguen”, señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La Presidenta explicó que la detención fue realizada por la fiscalía de Michoacán, pero el caso pasó a la Fiscalía General de la República (FGR) por involucrar armamento prohibido. La semana pasada, la jueza determinó que las autoridades ingresaron al inmueble sin orden de cateo, lo que invalidó la detención de los 38 hombres, entre ellos un ciudadano estadounidense.

Sheinbaum precisó que el Gabinete de Seguridad federal revisa los argumentos de la resolución judicial, pero destacó que ello no implica el cierre de las investigaciones. “El gabinete de Seguridad federal está revisando si este es el caso, si tenía razón la jueza, pero de todas maneras se sigue investigando por qué había este campo de entrenamiento ligado a una iglesia, porque sigue habiendo este hecho”, puntualizó.

Al ser cuestionada sobre la existencia de otros campamentos relacionados con La Luz del Mundo, la Mandataria aseguró que hasta el momento no se han detectado instalaciones similares. “Es la primera vez que se encuentra. Y tienen que seguir las investigaciones para poder informar a todos. Primero, que se continúe la investigación en términos penales e informar a la población, incluso a quienes pertenecen a esta iglesia, o no pertenecen, sobre lo que estaba ocurriendo en este lugar”, enfatizó.

La Presidenta remarcó que corresponde tanto a la FGR como a la fiscalía estatal dar seguimiento puntual al caso, esclarecer el hallazgo y deslindar responsabilidades. Asimismo, subrayó que las investigaciones buscan determinar las condiciones exactas en las que operaba el campamento, la participación de los implicados y la posible existencia de otras actividades ilícitas vinculadas a la iglesia, con el objetivo de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.

El Gobierno federal mantiene la vigilancia sobre casos que involucren armamento y entrenamiento irregular, asegurando que las indagatorias sean exhaustivas y que se respeten los derechos de las personas mientras se esclarece la situación.

CT