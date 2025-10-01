Luego de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el siguiente jueves se presentarán nuevos lineamientos para este transporte, con el fin de generar seguridad.

A la fecha, han fallecido 31 personas tras la volcadura y explosión de una pipa que cargaba Gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Durante la conferencia matutina de ayer, la Mandataria federal dijo que los nuevos lineamientos para transportar Gas LP serán presentados por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

“Vamos a emitir una nueva normatividad para el transporte de Gas LP, que genere mayor seguridad. Entonces, el jueves la presentamos”, adelantó.

A pregunta expresa sobre si habrá sanciones a quienes no respeten los lineamientos, Sheinbaum Pardo detalló que antes debe haber investigaciones: “Y de acuerdo con lo que informaron públicamente, en este caso en particular tiene que ver con que la pipa iba a alta velocidad. Si hay sanciones a la empresa, será a partir de investigaciones que haya en particular”.

Asimismo señaló: “Estamos apoyando al Gobierno capitalino y están por llegar a un acuerdo. Nuestro sistema penal tiene un esquema en donde puede haber un acuerdo reparatorio, si así lo decide la víctima. La Fiscalía establece las características de estos acuerdos reparatorios. Entonces, si una víctima decide entrar a un proceso de reparación del daño, la Fiscalía establece no solamente los montos, sino una acción íntegra. La ciudad está atendiendo a las víctimas y brindando todo el apoyo que requieran tras este trágico accidente”.

CT