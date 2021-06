El INE gasta presupuesto en altos sueldos y vinos, acusa AMLO

Al señalar que es el organismo electoral más costoso del mundo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe de utilizar sus recursos para garantizar que se lleve a cabo la consulta popular para decidir si se juzga a expresidentes, pero acusó al organismo autónomo de gastar su presupuesto en altos sueldos, vinos, viáticos y en buenos restaurantes.

"El INE tiene que utilizar sus recursos, que son mucho, es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos. Es de 20 mil millones, pero la mitad se les da a los partidos, que eso también hay que corregirlos, pero para el aparato son de 10 mil millones de pesos. Es el organismo electoral más costoso del mundo", señaló AMLO.

"Entonces, ¿cómo no van ahorrar? Claro, si los consejeros del INE ganan más que el Presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que tengan la posibilidad de tener casillas, o mesas electorales y recoger la opinión de la gente", indicó López Obrador.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO señaló que el INE puede utilizar los tiempos oficiales para promover la consulta popular que se llevará a cabo el 1 de agosto, "pero lo que pasa es que no les gusta que se hable de la consulta", acusó.

Ante esto, el Presidente López Obrador adelantó que utilizará su conferencia de prensa para promover esta consulta.

OA