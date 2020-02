"El Bronco", dispuesto a firmar convenio del Insabi; pide ajustes

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, puntualizó que el estado no va por un convenio con el Insabi donde se entregue a la federación todo su sistema de salud, porque "sería hacernos guajes y decirle (al Presidente Andrés Manuel López Obrador): tenga, el problema es suyo", pues advirtió, "no vamos a eso, no confiamos en el centro".

"No es falta de disposición, lo vamos firmar en el momento que estén las reglas claras, hay algunas precisiones que queremos hacer"

Sin embargo, precisó que están de acuerdo con la otra opción, la de la administración conjunta en la que la Federación "te da los recursos, ellos compran medicamentos y equipos y nosotros operamos"; pero plantearán modificar algunos puntos de los anexos.

Por tanto, declaró "El Bronco", "no es falta de disposición, lo vamos firmar en el momento que estén las reglas claras, nos mandaron unos anexos, hay algunas precisiones que queremos hacer".

-¿Y si no aceptan modificar los anexos?, cuestionó un reportero.

-A ver, todavía no preñamos la vaca, y va a parir cuando tenga nueve meses, punto. No va a pasar eso, la Federación y el Estado somos responsables, no nos han condicionado nada. Yo dije clarito, no va a pasar nada, nosotros estamos revisando los anexos, vemos que hay un área donde podemos mejorar el sistema estatal de salud y la Federación nos va a ayudar, obviamente hay el estira y el afloja.

para garantizar el servicio médico a los más de 2 millones de ciudadanos que lo requieren en la entidad.

Además, buscamos mayores recursos, considerando el crecimiento poblacional de cerca de 200 mil personas de otras entidades que llegan anualmente a NL

2/4 — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) February 5, 2020

En rueda de prensa, acompañado por los secretarios de Salud, Manuel de la O Cavazos, y de Finanzas, Carlos Garza Ibarra, el mandatario estatal comentó que no podían firmar con el Insabi sin analizar, por eso Nuevo León realizó un diagnóstico, ya que se cuenta con gran infraestructura y un sistema de salud ya muy bien armado, donde normalmente todos los servicios son gratuitos, "con o sin instrucción presidencial", y se busca no trastocar esa situación.

"No estamos en contra, luego se piensa mal. No queremos controlar el tema, si ellos ejecutan adelante; pero no podemos andar al garete"

Aseveró que ya terminado ese diagnóstico, les quedó claro que no firmarán el convenio de adherencia al Insabi porque no están dispuestos a trasladar todo el sistema estatal de salud a la Federación, pero sí están dispuestos a firmar el convenio de administración conjunta, una vez que se ajusten algunos puntos que esperan plantear al director del Insabi, Juan Ferrer, en próxima cita.

Rodríguez Calderón comentó que Nuevo León es un estado que aporta miles de millones de pesos a la Federación, y ésta tiene la obligación de regresarle a la entidad; por ello, reiteró, no se le puede transferir la infraestructura hospitalaria, porque es un patrimonio de los nuevoleoneses, "necesitaría tener la aprobación del Congreso, y no creo que sea posible".

"No estamos en contra, luego se piensa mal. No queremos controlar el tema, si ellos ejecutan adelante; pero no podemos andar al garete, de por sí vean al IMSS que trae problemas con la existencia del medicamentos, y con algo que requiere entrega inmediata, no podemos firmar el convenio mandado a control remoto", señaló.

Dijo que justamente varios hospitales del Sector estatal de Salud recién construidos, no están considerados en el convenio de administración conjunta, y deberían estar como parte de la aportación de Nuevo León, y porque se debe contratar nuevo personal.

Asimismo, señaló, la Federación contempla que para este año se inviertan en la entidad mil 200 millones de pesos, para atender una población de 1.2 millones de personas que no tienen seguridad social, de lo cual le correspondería aportar a Nuevo León un 30 por ciento.

Sin embargo, expuso "El Bronco", en realidad son casi dos millones de personas que carecen de seguridad social, debido a la llegada de gente de otros estados que vienen a buscar trabajo, y el gobierno estatal no tiene recursos para atenderlos, porque el presupuesto fue aprobado en diciembre, por lo cual pedirán al Insabi que los apoye con la partida que hace falta.

El gobernador precisó que no se pretende cambiar ninguna regla del Insabi, sino de hacer ajustes a los anexos, ya que están convencidos con el tema de la consolidación o centralización de compras, en lo que se refiere al abaratamiento de costos en medicinas y equipos; pero en las reglas de operación se debe garantizar la entrega oportuna.

JM