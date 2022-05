La esposa de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" y su médico de cabecera denunciaron la violación de derechos humanos y constitucionales del ex gobernador de Nuevo León, pues a pesar de que un juez local ordenó su traslado a un hospital desde la noche del sábado, han pasado más de 13 horas sin que se le brinde la atención requerida, por lo que responsabilizaron a las autoridades estatales en caso de que llegue a fallecer.

Su médico, Manuel de la O Cavazos, quien fuera titular de Salud en el gabinete del ex gobernador de Nuevo León, dijo que "El Bronco" está en una situación grave de salud, ya que presenta un sangrado intestinal y ha bajado sus niveles de hemoglobina.

Manuel de la O señaló que ante una situación así cualquier médico urgiría atenderlo, incluso, agregó, sin necesidad de ser médico, el semblante de "El Bronco" denota su mal estado de salud.

"Está grave, necesita una atención integral para tratar de resolverle su problema, él está dispuesto a llevar todo su proceso legal, pero hay que atenderlo", asentó De la O.

¿Puede morir "El Bronco"?

El ex titular de Salud advirtió que Jaime Rodríguez está en riesgo de morir si no recibe atención urgente "y alguien va a ser culpable, si les avisamos que estaba mal, y la sociedad no es tonta", dijo su médico Manuel de la O Cavazos.

Aunque dijo desconocer de quién sería responsabilidad si a Jaime Rodríguez le llegase a pasar algo, Adalina Dávalos, esposa del ex mandatario estatal, subrayó que hay una orden de un juez local que le dijo al director del centro penitenciario, para que se que traslade al exgobernador a un hospital.

"No sé si sea responsabilidad del director del área penitenciaria, el secretario (de Seguridad), o en niveles más altos el secretario de Gobierno (Javier Navarro Velasco) y el gobernador Samuel García", dijo.

La esposa del ex gobernador señaló que la atención que se le ha dado por parte de las autoridades penitenciarias, consiste en checarle los signos vitales como la presión arterial y la frecuencia cardiaca.

"No ven el estado general", dijo Manuel de la O, y comentó que hace unos días le tomaron una tomografía y dijeron que tenía apéndice, siendo que se lo extrajeron hace varios años.

Niegan que sea un plan

Adalina recalcó que no se trata de ninguna estrategia para sacar a su marido del penal de Apodaca, donde permanece desde el pasado 15 de marzo, pues está dispuesto a enfrentar su proceso legal por delitos electorales que se le atribuyen; "pero es necesario que esté bien de salud, como además es su derecho constitucional como persona privada de la libertad".

Dávalos Martínez sugirió que existe "una instrucción perversa" de altas autoridades estatales para que se le niegue el acceso a la salud a su esposo. Explicó que el oficio para el traslado de "El Bronco" se notificó a las 22:15 horas del sábado al centro penitenciario, en tanto que las autoridades de éste respondieron de manera afirmativa a las 22:17 horas, pero aun después de las 13:00 del domingo no se había se había llevado a cabo.

Por lo anterior, Adalina Dávalos presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.