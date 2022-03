"El Bronco": Analizan demandar por filtrar imágenes del exgobernador de Nuevo León en penal

Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", exgobernador de Nuevo León, fue detenido por presunto desvío de recursos para la recolección de firmas; posteriormente, el exmandatario fue ingresado al penal de Apodaca 2.

Se analiza presentar una demanda

La defensa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", analiza presentar una demanda por la filtración de fotografías y videos de su representado, si con ello se logra una situación que lo beneficie.

Gabriel García Pérez, uno de los abogados del equipo legal que defiende al exmandatario, comentó lo anterior después de visitarlo en el centro de reclusión luego de ser cuestionado si el caso podría venirse abajo por la divulgación de fotografías.

García Pérez declaró que "El Bronco" le comentó que momentos antes habían estado con él personas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para entrevistarse con él y ver la posibilidad de continuar con esa queja que la CEDHNL abrió de oficio, por los hechos mencionados.

"Evidentemente aquí hay algo bien importante, el derecho de inocencia, no de presunción, sino de inocencia, es un derecho que le asiste a toda persona imputada de un delito; pues debe de prevalecer no solamente en la ley como una presunción legal, sino como un trato procesal que debe dársele a toda persona, no nada más al ingeniero en este caso sino a toda persona imputada y aún más a una persona que se encuentra privada de su libertad", dijo el abogado.

¿Qué pasa con las imágenes filtradas?

Agregó que con la filtración de imágenes que investiga la CEDHNL, "hay un ataque a sus derechos fundamentales, a su dignidad como ser humano, con independencia del proceso, con independencia de las circunstancias legales que imperen en su carpeta”, pues debe de respetarse ese derecho a la inocencia, hasta que un juez en una sentencia que cause ejecutoria, es decir que cause certeza, diga lo contrario.

Se le preguntó si podrían demandar por la filtración ante posibles violaciones al debido proceso, y expresó que "todo es posible, si eso redunda en una acción legal que traiga como consecuencia beneficios para nuestro representado, el señor exgobernador, sin duda alguna" lo harían.

MV