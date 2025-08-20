LFT: Estos son los días de descanso obligatorio en septiembre 2025

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), existen fechas específicas consideradas como días de descanso obligatorio en México. Estas jornadas están establecidas en el artículo 74 de dicha ley, y su cumplimiento es de observancia general tanto para empleadores como para trabajadores.

Para el mes de septiembre de 2025, el único día de descanso obligatorio es el martes 16 de septiembre, con motivo de la conmemoración de la Independencia de México.

Días de descanso obligatorio restantes en 2025

16 de septiembre.

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre.

25 de diciembre.

¿Qué implica trabajar en un día de descanso obligatorio?

Según el artículo 75 de la LFT, cuando una persona trabajadora labora durante un día de descanso obligatorio, debe recibir un pago triple: su salario normal correspondiente al día de descanso más un salario doble adicional por haber laborado.

En caso de que esta fecha coincida con un domingo, la empresa también deberá pagar la prima dominical, conforme al artículo 71 de la misma ley.

SV