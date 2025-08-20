14 de agosto de 2025. Burberry realiza la reapertura de su boutique en El Palacio de Hierro Guadalajara, un espacio renovado que refleja la visión de su actual director creativo; Daniel Lee, que ofrece una experiencia inmersiva en el nuevo universo estético de la firma británica.

Berenice Villalobos en la reapertura de Burberry Guadalajara dentro de El Palacio de Hierro. GENTE BIEN JALISCO/ A. Rodríguez

La boutique, que ofrece prendas y accesorios para hombre y mujer, despliega un diseño inspirado en el Equestrian Knight, el icónico emblema de Burberry, reinterpretado de forma creativa a lo largo de los escaparates e interiores. Cada elemento invita a redescubrir los códigos históricos de la marca bajo una mirada contemporánea.

Carolina Bours. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

El mobiliario combina influencias del arte abstracto británico de los años 60 con referencias al movimiento de recuperación creativa de los años 80, dando vida a un ambiente elegante y vanguardista. La experiencia sensorial se completa con una cuidada selección de materiales y texturas que rinden homenaje a la herencia británica, pero con un lenguaje moderno.

Ana Victoria Martínez. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Esta reapertura forma parte de la renovación que El Palacio de Hierro Guadalajara realiza desde hace algunos meses, un proyecto que celebra el espíritu tapatío y se inspira en elementos locales como la tierra roja, el agave y la tradición de la región, fusionando el lujo internacional con el orgullo de Jalisco.

Paty Barragán. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Como parte de la celebración por la reapertura, se llevó a cabo un exclusivo evento con alrededor de 15 invitados, quienes disfrutaron de una íntima plática de moda impartida por el estilista Pepe Guzmán y la asesora de imagen Regina Renata, en la que se exploró la historia de Burberry y se presentó la nueva colección Primavera-Verano 2025, algunas de las piezas de pasarela estarán a la venta en la boutique.

Nora Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

La experiencia estuvo acompañada de una cuidada selección de bebidas y bocadillos dulces y salados que incluyeron tarta de cerezas con chocolate blanco, pastel de ricota y miel, mini toasts con salmón ahumado y frittata de espárragos con queso de cabra, creando una atmósfera sofisticada y acogedora.

Laura Guerra y Carolina Bours. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

CP