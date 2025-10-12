Hoy No Circula lunes 13 de octubre 2025: Autos que descansan en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula del lunes 13 de octubre aplica para vehículos con engomado AMARILLO, terminación de placa 5 y 6, y hologramas 1 y 2, durante el horario de 05:00 a 22:00 horas. Este programa, que busca reducir la contaminación y proteger el medio ambiente, restringe la circulación de automóviles en la Ciudad de México y en el Estado de México todos los días de la semana. El programa está en vigor en: Ciudad de México Estado de México El Hoy No Circula no aplica a todos los vehículos. Las excepciones son los autos que: EE