En operativos terrestres efectuados por las fuerzas federales y estatales en los municipios de Concordia y Navolato, lograron detener a cuatro jóvenes armados con fusiles automáticos y cargadores abastecidos y se aseguró un uniforme pixelado, una camisola tipo táctica y un chaleco táctico, entre otros objetos.

Los elementos del grupo de Fuerzas Especiales del Estado en sus recorridos por la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de Culiacán, detectaron a cuatro personas armadas a bordo de tres motocicletas, los cuales, al detectarlos, emprendieron la huida.

El personal de la Estatal Preventiva inició su persecución rumbo a la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde se logró ubicarlos y asegurarles las tres unidades móviles de dos llantas, dos fusiles AK-47, una carabina tipo M4, un fusil tipo M4, una pistola Beretta, calibre nueve milímetros y diez cargadores abastecidos de diversos calibres.

Los cuatro jóvenes detenidos con armas, cargadores y tres motocicletas fueron turnados a la Agencia del Ministerio Público Federal para resolver su situación legal por la posesión de armas exclusivas del ejército.

El personal militar, en recorridos terrestres en el poblado La Venada, del municipio de Concordia, localizaron abandonados 490 cartuchos útiles de diversos calibres, un uniforme pixelado, una camisola tipo táctica, dos placas balísticas y un chaleco táctico.

Además, se encontró una porta cargadores de color negro, 84 eslabones, dos kilos de una yerba verde, similar a la marihuana, por lo que el hallazgo fue notificado a las autoridades judiciales federales.

MV