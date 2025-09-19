Viernes, 19 de Septiembre 2025

Aseguran cartuchos y un vehículo en el municipio Encarnación de Díaz

Los cateos se realizaron en el fraccionamiento Las Villas, al interior del municipio de Encarnación

Por: Marck Hernández

Los oficiales aseguraron al interior de la finca en Encarnación, cartuchos de distintos calibres y una camioneta Toyota. ESPECIAL

Personal de la Fiscalía de Jalisco llevaron a cabo un operativo en una finca ubicada en el municipio de Encarnación de Díaz, donde aseguraron cartuchos y un vehículo con reporte de robo.

Fueron elementos de la Vicefiscalía en Investigación Regional quienes realizaron dicho operativo para continuar con las investigaciones de la posible comisión de un delito.

Para dar cumplimiento a una orden de cateo, se realizó la intervención del inmueble ubicado en el fraccionamiento Las Villas de Encarnación de Díaz. El objetivo era localizar un vehículo que, según reportes, presentaba impactos de arma de fuego.

Los oficiales aseguraron cartuchos de distintos calibres, incluyendo.308 y .223, además de una placa de circulación del Estado de Jalisco y una camioneta Toyota Highlander de color gris, con reporte de robo vigente desde el año 2022.

El vehículo fue asegurado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público con sede en el municipio de Encarnación de Díaz para su investigación, mientras que los cartuchos útiles serán analizados por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

