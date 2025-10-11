¿Por qué las personas se sienten más tristes en otoño?

A medida que el verano se despide y los días se vuelven más cortos y fríos, muchas personas notan cambios en su estado de ánimo. Dicen tener menos energía, falta de motivación y una tristeza que parece no tener causa. Según la Universidad de Utah, esto podría deberse al trastorno afectivo estacional (TAE), una forma de depresión que aparece de manera cíclica, sobre todo en otoño e invierno.

El doctor Jason Hunziker, jefe de la División de Psiquiatría de Adultos de University of Utah Health, dijo en un artículo publicado en el año 2022 que este tipo de depresión está relacionado con la falta de luz solar y con los cambios hormonales que el cuerpo experimenta ante la reducción de horas de día. Las personas con TAE tienden a sentirse agotadas, menos productivas y con una sensación de desesperanza que puede extenderse por meses.

¿Qué es y cómo se siente el TAE?

Los síntomas del TAE pueden variar de una persona a otra, explica la Universidad de Utah en su artículo "Cómo enfrentar la depresión estacional", pero los más comunes incluyen cambios en el apetito, dificultad para dormir o exceso de sueño, pérdida de interés en la realización de actividades cotidianas, baja energía y, en casos más graves, pensamientos autodestructivos.

Muchas personas no son diagnosticadas, ya que sus síntomas no siempre son intensos o se confunden con el cansancio habitual del fin de año.

¿A quién afecta más esta tristeza de otoño?

De acuerdo con la Universidad de Utah, se estima que más de 10 millones de personas solo en Estados Unidos padecen este trastorno, y que las mujeres lo sufren cuatro veces más que los hombres.

El TAE inicia entre los 18 y 30 años, aunque también puede manifestarse en personas más jóvenes o adultos mayores. Entre los factores biológicos están el exceso de melatonina, la dificultad para regular la serotonina y los antecedentes familiares de depresión o trastornos del ánimo.

¿Se puede tratar la tristeza de otoño?

Los expertos dela Universidad de Utah recomiendan prepararse entre seis y ocho semanas antes del inicio del otoño o invierno, retomar tratamientos previos, acudir a terapia psicológica y mantener hábitos saludables son las claves para sobrellevar esta etapa.

